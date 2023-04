Ilość bloatware'u w popularnych rozwiązaniach może szokować: Chrome nie jest tutaj wyjątkiem. Użytkownicy masowo narzekają na to, że Windows 10, czy Windows 11 prezentują dosyć silne tendencje ku wprowadzaniu zbyt wielu rozwiązań, które niekoniecznie są przydatne. Jednak - jak chodzi o OS-y - tutaj sprawa ma się inaczej: te muszą pracować na wielu możliwych konfiguracjach, przez co trzeba stosować różnorakie sztuczki optymalizacyjne i kompatybilnościowe: między innymi skupione na tym, by funkcje stosowane nawet od ponad dziesięciu lat, były dostępne dla tych użytkowników, którzy są z nimi od początku. Przeglądarki działają nieco inaczej: mniej w nich modułów, które stosuje się po to, by zachować kompatybilność, ale... i tak może się zdarzyć, że wiele z nich można spokojnie "wyrzucić" i cieszyć się szybszym i mniej przeładowanym programem do przeglądania zasobów Internetu.

Wyłącz niepotrzebne funkcje w przeglądarce Microsoft Edge

Na temat możliwości wyłączenia niepotrzebnych funkcji przeglądarki, Microsoft mówił niemal od samego początku istnienia projektu Edge (kiedy już przestał być nazywany: "Project Spartan"). Jako że od teraz, Edge działa pod kątem aktualizacji oraz testów nowych funkcji podobnie do Chrome'a, w kanale Canary dla entuzjastów, pojawiła się opcja Controlled Feature Rollout. Daje ona możliwość wyłączenia niektórych modułów w przeglądarce w bardzo prosty sposób. Można to zrobić albo za pomocą łącza: Ustawienia -> Funkcje, albo poprzez przeniesienie się do ekranu modułów za pomocą linku: "edge://settings/optionalFeatures", który wklejamy do paska adresu przeglądarki.

Tym samym, Microsoft Edge zbliża się w pewien sposób doświadczeniem użytkownika do... Windows 10 i Windows 11, gdzie również można w całkiem prosty sposób wyłączyć niepotrzebne, niekonieczne do działania OS-u, moduły. Wyłączenie funkcji spowoduje, że przy ponownej próbie ich włączenia, Edge pobierze niewielką porcję danych z serwerów Microsoftu. Działa to więc mniej więcej tak, jak we wcześniej wspomnianych systemach operacyjnych.

Lekarstwo na mniej zadowolonych użytkowników

Podobnie, jak w przypadku reklam w Windows 10 i Windows 11 - Microsoft Edge stanął pod ogniem krytyki użytkowników - entuzjastów, gdy okazało się, że Microsoft wprowadza coraz więcej modułów do swojej przeglądarki i tym samym, doprowadza do jej postępującego "zagracenia". Możliwość wyłączenia funkcji opcjonalnych to więc błogosławieństwo dla każdego power-usera, który chce mieć pewność, że jego przeglądarka cały czas będzie odpowiednio szybka.

Warto dodać, że do Microsoft Edge, gigant wprowadził w ostatnim czasie m. in. wbudowane minigry. Na szczęście, te również można wyłączyć za pomocą funkcji opcjonalnych. Niektórych jak najbardziej zainteresuje tego typu możliwość: tym bardziej, że Edge w ostatnim czasie silnie się rozrósł: chociażby za sprawą m. in. dostępnego bezpośrednio w aplikacji Binga, wspieranego przez sztuczną inteligencję.