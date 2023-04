Na początku lutego Microsoft rozpoczął testy nowej wersji aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem Microsoft i Łącze do Windows) rozszerzającej możliwości pozwalające na połączenie smartfona z komputerem i wygodne nim zarządzanie z poziomu Windows. Przesyłanie zdjęć, tekstu, powiadomienia z telefonu, rozmowy, wiadomości. Coś, co przez wiele lat zarezerwowane było wyłącznie dla połączenia iPhone + komputer Mac, stało się rzeczywistością dla użytkowników komputerów PC i smartfonów z Androidem. Dzięki nowej aktualizacji wybrani użytkownicy testowych wersji Windows mogli w końcu połączyć się ze swoim iPhonem z poziomu komputera. Teraz z tej funkcji skorzystać będzie mógł każdy, kto posiada komputer z Windows 11 i iPhone'a.

Historia możliwości łączenia komputera PC z Windowsem i smartfonów z Androidem zaczęła się od współpracy Microsoft i Samsung, wynikiem której było powstanie funkcji Łącze do Windows na urządzeniu firmy Samsung i aplikacji Łącze z telefonem na komputerze oferującej połączenie obu sprzętów. Podłączając do komputera wybrany smartfon Samsunga można wykonywać różne czynności - od wyświetlania i odpowiadania na wiadomości tekstowe, poprzez nawiązywanie i odbieranie połączeń, a na zarządzaniu powiadomieniami kończąc.

Teraz wsparcie to rozszerzone zostało oficjalnie o iPhone'y - o czym w swoim komunikacie informuje Microsoft:

Mamy nadzieję, że dzięki możliwości połączenia PC/iOS użytkownicy korzystający z systemu Windows 11 nie będą musieli martwić się, że przegapią ważne połączenie telefoniczne lub wiadomość tekstową. Aplikacja Phone Link oferuje podstawową obsługę iOS dla połączeń, wiadomości i dostępu do kontaktów. Oznacza to, że jeśli telefon zostanie schowany w czasie prezentacji użytkownik otrzyma powiadomienia na komputerze z systemem Windows i będzie mógł zdecydować, jakie działania podjąć - wszystko z poziomu systemu Windows 11.

iMessage na Windows. Jak korzystać z aplikacji Phone Link?

Zacznijmy od wymagań. By móc połączyć iPhone'a z komputerem PC wymagane jest posiadanie iPhone'a z systemem iOS 14 lub nowszym, komputera z systemem Windows 11, połączenia Bluetooth oraz najnowszej wersji aplikacji Phone Link. Microsoft podkreśla jednocześnie, że aplikacja nie jest zgodna z iPadami i komputerami Mac, a kompatybilność urządzeń może się różnić. I choć firma informuje, że z funkcji można korzystać już teraz - nie każdy będzie miał taką możliwość. Aktualizacja odbywa się po stronie serwera i pełne jej wprowadzenie może potrwać do połowy maja.

Do nawiązania połączenia wymagane jest również pobranie i zainstalowanie aplikacji Łącze do Windows dostępnej w App Store. Uruchamiając ją wraz z aplikacją Phone Link (Łączę z telefonem) wystarczy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranach obu urządzeń. Po nawiązaniu połączenia użytkownicy komputerów z Windows 11 i smartfonów iPhone będą mogli z poziomu aplikacji Phone Link (Łączę z telefonem):

nawiązywać i odbierać połączenia

zarządzać powiadomieniami w telefonie

odczytywać wiadomości SMS i odpowiadać na nie

wyświetlać kontakty z telefonu

I choć dostęp do wiadomości iMessage na Windows 11 to rzecz, na którą czekało wielu użytkowników iPhone'ów, to świetna wiadomość, tak niestety nie brakuje utrudnień związanych z ograniczeniami nakładanymi przez Apple. Phone Link pozwala jedynie na wyświetlanie i wysyłanie wiadomości tekstowych w rozmowach dwuosobowych. Odbieranie i przesyłanie multimediów z wykorzystaniem iMessage z komputera z Windows 11 nie jest możliwe. Wykorzystując Phone Link nie można też prowadzić rozmów grupowych - czy kiedykolwiek to się zmieni? Wszystko zależy od polityki Apple i tego, czy firma otworzy się na inne systemy. Patrząc jednak na to, jakie ma podejście do apelów Google o łatwiejszą komunikację między użytkownikami smartfonów z Androidem i iOS, nie spodziewałbym się jakiegoś przełomu.