Nie wahaj się ani chwili dłużej – klawiatura do iPada to akcesorium niezbędne

Obecność klawiatury błyskawicznie zmieniła moją codzienność, ponieważ w każdym dowolnym momencie mogę sięgnąć po iPada i bardzo szybko odpisać na nową wiadomość (komunikatory lub e-mail). iPad jest zawsze gotowy do działania w odróżnieniu od laptopów i komputerów, a nad smartfonem ma przewagę w postaci klawiatury. To sprawia, że niektóre zadania wykonuję szybciej i nawet z większą przyjemnością, bo wszystko działa jak należy – enter wysyła wiadomość, działają skróty (zaznacz wszystko, kopiuj, wklej itd.), a ostatni rząd klawiszy powoduje wykonanie dedykowanych iPadowi funkcji jak zamykanie aplikacji, przełączanie w widok multitaskingu, blokowanie ekranu i sterowanie multimediami. Jedyne, czego mi teraz brakuje to touchpad, bo iPadOS równie dobrze powinien radzić sobie z kursorem.

Przydatność klawiatury dla iPada można ocenić tylko w praktyce

Wiem, że to wszystko może brzmieć absurdalnie, bo przecież wymieniłem dość podstawowe cechy i funkcje klawiatur, które istnieją od kilku lat, ale robię to po to, by potwierdzić większość, jeśli nie wszystkie zachwyty nad nimi, na które natkniecie się w Sieci. To jak szybko znajduje się dla iPada nowe zadania i jak pozwala to wykorzystać tablet na nowe sposoby jest nie do przecenienia. Podczas pracy na pececie iPad służy jako najwygodniejszy sposób do pozostania w kontakcie za pomocą iMessage i SMS-ów, a poza domem nie służy już tylko jako czytnik i odtwarzacz, bo w razie potrzeby może on na chwilę wcielić się w rolę i poudawać laptopa. Na tyle skutecznie jednak, że zanim przejdzie mi przez głowę zrobić coś więcej, te najbardziej fundamentalne obowiązki mam odhaczone.