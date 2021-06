iPhone z czytnikiem linii papilarnych pod ekranem dopiero w 2022… podobno

W 2017 flagowe smartfony Apple pożegnały się z czytnikiem linii papilarnych. Zastąpiły je zaawansowane systemy kamer, które firma nazywa Face ID. Właściwie od początku mówiło się, że w przyszłości firma powróci do czytników, ale w nowej formie. I faktycznie – zeszłoroczny iPad Air doczekał się czytnika linii papilarnych wbudowany w przycisk włączania. To jednak wydaje się być rozwiązaniem przejściowym — w końcu androidowa konkurencja od lat korzysta z czytników linii papilarnych montowanych pod ekranem. Z fusów Ming-Chi Kuo wróży, że do iPhone’a takie rozwiązania dotrą — owszem — ale dopiero w 2022 roku.