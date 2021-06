HomePod Mini (recenzja) – niezły głośnik z przeciętnym asystentem i ograniczonym wsparciem dla reszty świata

Jakość wykonania przewodów zasilających od lat stanowiła piętę achillesową Apple, co mogło prowadzić do obaw odnośnie jego trwałości w dłuższej perspektywie czasu. Tym razem obawy wydają się bezpodstawne i osobiście chciałbym, by Cupertino dołączało podobne kable również do reszty urządzeń ze swojej oferty.

Proces konfiguracji

Konfiguracja urządzenia rozpoczyna się automagicznie po podłączeniu głośnika do źródła zasilania, jednak całość przebiega na innym urządzeniu Apple z włączonym Wi-Fi oraz Bluetooth. Sam proces prezentuje się przejrzyście, czytelnie i trudno tutaj czegoś nie zrozumieć lub popełnić błąd.



























Pierwszym krokiem jest zainstalowanie aplikacji Dom stanowiącej centrum sterowania akcesoriami dla inteligentnego domu. W dalszej części wyświetlane są panele przedstawiające możliwości urządzenia i umiejętności asystentki głosowej, Siri, która aktywnie zachęca użytkownika do wejścia z nią w interakcję za pomocą podstawowych komend jak „Hey Siri, what can you do” oraz “Hey Siri, play some music„. Na koniec chwilka cierpliwości i gotowe.

Wspierane języki

Choć Siri została zaprezentowana w 2011 roku, doczekała się wsparcia dla niewielkiej liczby języków, wśród których na próżno szukać polskiego. Lista obejmuje za to:

angielski

arabski

chiński

duński

fiński

francuski

hebrajski

hiszpański

japoński

koreański

malajski

niderlandzki

niemiecki

norweski

portugalski

rosyjski

szwedzki

tajski

turecki

włoski

Obsługa i kontrola głosowa

Sterowanie inteligentnym głośnikiem Apple odbywa się na jeden z trzech sposobów: za pomocą dotyku, głosu lub innego urządzenia tego producenta.

1) Obsługa dotykowa odbywa się za pomocą płytki dotykowej z wsparciem dla gestów, a mianowicie:

jedno stuknięcie: włączenie/zatrzymanie odtwarzania,

dwukrotne stuknięcie: przejście do następnej pozycji,

trzykrotne stuknięcie: cofnięcie się do poprzedniej pozycji,

dotknięcie i przytrzymanie przez kilka sekund: aktywacja Siri,

dotknięcie/przytrzymanie przycisku +/-: zwiększenie/zmniejszenie głośności odtwarzanego dźwięku.

System gestów sprawnie spełnia swoją rolę i jest dość łatwy do przyswojenia. Nieco trudniej jest z kontrolą głośności, ponieważ przyciski nie są podświetlane przez co ciężko trafić w nie w ciemnym pomieszczeniu. W takich sytuacjach wzorowo wypada kontrola głosowa oraz sterowanie z poziomu iPhone’a lub iPada.