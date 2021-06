Apple publikuję (długą) listę swoich produktów, które mogą potencjalnie zakłócać urządzenia medyczne

Jak widać lista jest dość pokaźna i tak jak wspominałem wyżej, znalazły się na niej właściwie wszystkie produkty z katalogu firmy. Łatwiej prawdopodobnie byłoby wskazać te, których na niej zabrakło. Po dyskusji która przetoczyła się kilka tygodni temu rozumiem skąd taki wpis na ich stronie pomocy. Przezorny zawsze ubezpieczony. Zawsze to dodatkowa ochrona przed potencjalnymi pozwami, które mogą się posypać (przede wszystkim, jak to zwykle bywa, w Stanach Zjednoczonych — ale to dla nich jeden z najważniejszych rynków).