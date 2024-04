Kinowe "Gwiezdne Wojny" szybciej, niż myśleliśmy. Znamy datę

Mandalorian i Grogu. Te postacie nie są obce tym, którzy są zaznajomieni z serialami Disney+. "The Mandalorian" obecnie składa się z trzech sezonów. To historia opowiadająca losy tytułowego Mandaloriana – łowcy nagród, który w niespodziewanych okolicznościach zostaje opiekunem tajemniczego przedstawiciela rasy, z której pochodzi Mistrz Jedi Yoda. I wygląda na to, że ich wspólne przygody są na tyle interesujące, że z ekranów telewizorów trafią do kin. Bo to właśnie "The Mandalorian & Grogu" będzie kolejnym filmem kinowym z uniwersum Gwiezdnych Wojen, który trafi na srebrne ekrany. Za reżyserię odpowiada Jon Favreau – twórca serialu i jego wieloletni producent.

Na ten moment nie wiadomo, którzy aktorzy powrócą do swoich ról, ale można podejrzewać, że Pedro Pascal ponownie wcieli się Mandaloriana. Wiadomo natomiast, że film w kinach zadebiutuje 22 maja 2026 r. To znacznie wcześniej, niż można było przypuszczać, tym bardziej że zdjęcia mają się rozpocząć dopiero w przyszłym roku. Widać jednak, że ekipa wie, co robi i na kolejne przygody tej dwójki nie będzie trzeba czekać do czwartego sezonu serialu, który zapewne również powstanie, ale prawdopodobnie zostanie wyemitowany dopiero po premierze "The Mandalorian & Grogu". Niewykluczone też, że to czwarty sezon zastąpiony będzie filmem kinowym – a to rodzi pytanie, o przyszłość serialu.

Kalendarz kinowych premier Disneya. Na co warto czekać?

Jednak premiera kinowa nowych "Gwiezdnych Wojen" to nie wszystko, nad czym pracuje Disney. W zaktualizowanym kalendarzu wydawniczym, który pojawił się wczoraj, znajdziemy kilka ciekawostek i przetasowań, które rozczarują fanów. W szczególności filmu "Vaiana" (w oryginalne "Moana"), który wciąż czeka na swoją aktorską wersję. Pierwotnie, film miał trafić do kin w przyszłoroczne wakacje, jednak w nowym kalendarzu przesunięty on został na lipiec 2026 r. Nie zmieniła się jednak data premiery animacji "Vaiana 2", która wciąż jest zaplanowana na końcówkę listopada 2024 r.

Zaktualizowany kalendarz zdradza też nieco więcej planów związanych z animacjami studia Pixar. Wiemy, że 19 czerwca 2026 r. na ekranach pojawi się "Toy Story 5", które zostało zapowiedziane w 2023 r. Kilka miesięcy wcześniej mamy mieć jeszcze jeden film tego studia, jednak szczegółów wciąż nie znamy. Wiemy natomiast, że film szpiegowski "The Amateur", w którym główną rolę gra Rami Malek nie pojawi się w tym roku. Jego premierę przesunięto na kwiecień 2025 r. W okresie świątecznym do kin zaprosi Amy Adams, która gra główną rolę w filmie "Nightbitch", a na kilka dni przed Bożym Narodzeniem na srebrnym ekranie zadebiutuje "Mufasa: The Lion King". W przyszłym roku do kin wybierzemy się na "Tron: Ares", który swoją premierę ma teraz zaplanowaną na 10 października 2025 r.

Gwiezdne Wojny: Jeszcze więcej filmów kinowych. Kiedy premiery?

A co z innymi filmami z uniwersum Gwiezdnych Wojen? Disney i Lucasfilm produkują obecnie kilka filmów kinowych. Choć szczegółów na ich temat nie znamy, wiemy, kto za nie odpowiada. Oficjalna lista nazwisk reżyserów to: Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold oraz Dave Filoni, którzy pracują nas swoimi własnymi projektami. Jakiś czas temu mówiło się także, że zarówno Taika Waititi jak i Shawn Levy mają reżyserować inne filmy Gwiezdne Wojny, jednak w najnowszym komunikacie prasowym studio ich nie wymieniło. Widać jednak, że Disney i Lucasfilm mają pełne ręce roboty, a szczegóły związane z poszczególnymi projektami zapewne poznamy w niedalekiej przyszłości. Z kalendarza wydawniczego dowiadujemy się, że kolejne filmy "Gwiezdne Wojny" na grudzień 2026 i 2027 roku.