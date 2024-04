Koniec współdzielenia kont Disney+ coraz bliżej. Znamy termin

CEO The Walt Disney Company podał konkretny termin, kiedy to wdrożone zostaną zabezpieczenia w kwestii współdzielenia kont w usłudze Disney+.

Wszystkie platformy VOD zaczynają kroczyć ścieżką wydeptaną przez Netflix i zaczynają blokować współdzielenie kont. Wielu twierdziło, że podjęcie takich kroków będzie dla platform swoistym samobójstwem, jednak po kilku miesiącach od wprowadzenia zmian wiemy, że z punktu widzenia platformy było to doskonałe posunięcie. Wyniki fiskalne pokazują, że to najzwyczajniej w świecie im się opłaciło — dlatego zarówno HBO Max jak i Disney+ postanowiły krążyć tą samą ścieżką.

O tym że to nastąpi: wiedzieliśmy nie od dziś. Teraz jednak Bob Iger w wywiadzie udzielonym CNBC powiedział kiedy możemy spodziewać się zmian w tym temacie.

Kiedy koniec współdzielenia kont w Disney+? Firma podaje termin

Jak przyznał CEO The Walt Disney Company, na starcie współdzielenie haseł będzie blokowane na kilku rynkach testowo. Nie wspomniał jakich, ale można mieć nadzieję, że Polska się do tej grupy nie załapie. Ale po testach firma ekspresowo chce przejść do działania, bo pełne wdrożenie takiej blokady ma nastąpić już trzy miesiące później.

W czerwcu rozpoczniemy naszą pierwszą prawdziwą próbę z [blokowaniem] udostępniania haseł. Tylko w kilku krajach i na kilku rynkach, ale potem przyspieszymy — i planujemy pełne wdrożenie we wrześniu.

Jak będzie to działało w praktyce i z jakimi ograniczeniami trzeba będzie się liczyć? Jak firma będzie temu przeciwdziałać? I czy będzie można te ograniczenia sprytnie obejść, jak ma to miejsce chociażby w przypadku Netfliksa? Okaże się niebawem. Na tę chwilę można jedynie gdybać czy będzie to analogiczne do działań znanych od konkurencji.