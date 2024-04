Kinowe hity, które trzeba zobaczyć. Nowe filmy i seriale w tym tygodniu

Pogromcy Duchów: Imperium lodu

W kultowej nowojorskiej remizie strażackiej rodzina Spenglerów rozpoczyna współpracę z oryginalnymi Pogromcami Duchów, którzy wprowadzili pozbywanie się duchów na wyższy poziom, mając ściśle tajne laboratorium badawcze. Kiedy starożytny artefakt zostaje odkryty, uwalniając złą moc, nowi i starzy Pogromcy Duchów muszą zrobić wszystko, aby uratować świat przed drugą epoką lodowcową. Wydarzenia z filmu mają miejsce po tym, co wiedzieliśmy we wcześniejszej produkcji: "Pogromcy duchów: Dziedzictwo".

W kinach od 5 kwietnia, od 2 kwietnia pokazy przedpremierowe

Omen: Początek

Na swojej drodze młoda Amerykanka napotyka mroczne siły, przez które zaczyna kwestionować swoją wiarę. Wysłana do Rzymu, by rozpocząć życie w służbie Kościoła, odkrywa przerażający spisek mający na celu sprowadzenie na świat zła wcielonego. Film jest prequelem do serii rozpoczętej w latach 70., ale nie ma nic wspólnego z "Omenem" i "Damienem" z 2006 roku.

W kinach od 5 kwietnia

Perfect Days

Hirayama, samotny sześćdziesięciolatek, sprząta toalety publiczne w Shibuya w Tokio. Kamera uchwyciła jego codzienne rytuały: poranne przygotowania, pracę, wizyty w łaźni, jadłodajni i antykwariacie. Pomimo prozaicznej pracy, Hirayama ma nietypowe zainteresowania: czytanie literatury, słuchanie muzyki z lat 60. i 70., oraz fotografowanie. Zdjęcia selekcjonuje i gromadzi w archiwum, podobnie jak kolekcję sadzonek drzew. Przez kilka migawek, odnoszących się do przeszłości Hirayamy, widzimy, że życie miejskiego eremity to jego świadomy wybór, a codzienność sprawia, że jest szczęśliwy i kocha świat i ludzi. Pokazy przedpremierowe 4 kwietnia Offowe Czwartki w Multikinie

Mocny temat

Wywiad dziennikarki Emily Maitlis z księciem Andrzejem, który ujrzał światło dzienne cztery lata temu po niełatwej przeprawie z administracją pałacu Buckingham, miał za zadanie odpowiedzieć na zarzuty brania udziału w skandalu Jeffrey’a Epsteina. Członek rodziny królewskiej, chcąc ochronić swoje dobre imię, zdecydował się na tę publiczną interwencję. Jednak wywiad nie potoczył się zgodnie z jego oczekiwaniami, a dociekliwość dziennikarzy BBC sprawiła, że Andrzej pogrążył się jeszcze bardziej. W filmie zobaczymy m. in. Gillian Anderson.

Na Netflix od 5 kwietnia

Ripley

Stacja Showtime przygotowywała serial "Ripley" na podstawie tej samej historii, co film z Mattem Damonem, ale projekt jednak ostatecznie trafił pod skrzydła Netfliksa. Tytułowy Tom Ripley, nowojorski mistrz czarnych interesów, wchodzi w interesy z mafią i na jej zlecenie musi dopuścić się szeregu przestępstw, w których czuje się całkiem swobodnie. Serial zabiera widzów do lat 60. i pokazuje je z perspektywy głównego bohatera.

Na Netflix od 4 kwietnia

Sugar

Prywatny detektyw John Sugar zostaje wynajęty do zbadania zaginięcia Olivii Siegel, wnuczki znanego producenta Hollywood. W miarę jak zagadka się pogłębia, Sugar odkrywa zawiłe ścieżki, które prowadzą do mrocznych tajemnic świata show-biznesu. Zaginiona Olivia okazuje się być kluczem do rozwiązania skomplikowanej intrygi, która nie była widoczna na pierwszy rzut oka. Główną rolę w serialu gra Colin Farrell.

Na Apple TV+ od 5 kwietnia

Życzenie

W magicznym królestwie Rosas władca posiada moc spełniania życzeń, a młoda dziewczyna Asha przypadkiem wywołuje kosmiczną siłę - gwiazdkę o ogromnej mocy. Wraz ze swoim wiernym towarzyszem, koziołkiem Valentino, oraz samą gwiazdką, stawiają czoła najgroźniejszemu wrogowi - królowi Magnifikowi, aby ocalić swoją społeczność. Czy połączenie odwagi jednej dziewczyny z magią gwiazd wystarczy, aby wydarzyły się cudowne rzeczy?

Na Disney+ od 3 kwietnia