Kingdom Come: Deliverance II z dużą aktualizacją. Oto co musisz wiedzieć

Kingdom Come Deliverance to gigantyczny sukces, a twórcy gry pokazują, że nie zamierzają rezygnować z dalszego wsparcia. Wkrótce pojawi się aktualizacja, która dodaje sporo nowości.

Kingdom Come: Deliverance II jest grą ciepło przyjętą przez fanów. Dalsze przygody syna kowala Henryka cieszą się dużą popularnością nawet niemal miesiąc po premierze. W momencie pisania tego artykułu na samym Steamie bawi się aż 76 tysięcy graczy. Twórcy już wcześniej zapowiedzieli, że gra będzie wspierana przez długi czas, a DLC będziemy mogli zobaczyć jeszcze w tym roku.

Reklama

Kingdom Come: Deliverance II - aktualizacja 1.2 wprowadza duże zmiany

Warhorse Studios ogłosiło oficjalnie, że już w czwartek, 13 marca, gracze Kingdom Come: Deliverance II będą mogli cieszyć się nową aktualizacją oznaczoną numerem 1.2. Patch wprowadza długo wyczekiwane wsparcie dla modów, tryb fryzjera oraz szereg ulepszeń, od mechanik walki po zachowanie NPC.

Chociaż większość graczy zgadza się, że KCD II w wersji podstawowej nie wymaga większych poprawek, wsparcie dla modów otwiera nowe możliwości personalizacji rozgrywki. Dzięki temu gracze będą mogli tworzyć i udostępniać własne modyfikacje, dostosowując grę do swoich preferencji. Dla porównania, pierwsza część serii otrzymała narzędzia do modowania dopiero w październiku 2019 roku, czyli prawie półtora roku po premierze. Tym razem deweloperzy działają znacznie szybciej, co z pewnością przełoży się na większą aktywność społeczności moderskiej.

Innym wyczekiwanym dodatkiem w aktualizacji 1.2 jest tryb fryzjera. W podstawowej wersji gry gracze nie mieli możliwości zmiany fryzury czy zarostu głównego bohatera, Henry’ego. Tryb fryzjera ma to zmienić, wprowadzając różnorodne style włosów i brody, co pozwoli na większą personalizację wyglądu protagonisty. Brak opcji dostosowywania wyglądu był jedną z nielicznych krytyk pod adresem zarówno pierwszej, jak i drugiej części serii, ale Warhorse Studios szybko reaguje na potrzeby fanów.

Aktualizacja 1.2 to nie tylko nowe funkcje, ale także liczne poprawki i ulepszenia. Pierwszy patch, który ukazał się 21 lutego, skupiał się głównie na stabilizacji gry i usuwaniu błędów. Teraz deweloperzy idą o krok dalej, udoskonalając mechaniki walki, zachowanie NPC oraz inne aspekty rozgrywki. Pełna lista zmian zostanie udostępniona w dniu premiery aktualizacji.