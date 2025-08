Jedziesz na wakacje? Uważaj, oszuści zastawili sidła

Uwaga na Booking.com. Oszuści wykorzystują serwis do rezerwacji hoteli i wysyłają wiadomości z prośbą o zapłatę z pominięciem platformy. Nie daj się nabrać i nie klikaj w linki.

CERT Orange, czyli specjalistyczna jednostka zajmująca się bezpieczeństwem użytkowników internetu korzystających z sieci Orange Polska, regularnie ostrzega przed działalnością oszustów w internecie. Ostatnio podszywali się pod popularny w Polsce serwis VOD – Disney+, który oferował klientom 3-miesięczny dostęp do filmów i seriali w atrakcyjnej cenie. Wraz z końcem tego okresu promocyjnego, niektórzy użytkownicy zaczęli otrzymywać fałszywe wiadomości e-mail informujące o wygaśnięciu konta i konieczności weryfikacji karty płatniczej, aby przywrócić dostęp do serwisu. Celem oszustów jest wyłudzenie pieniędzy – mając dostęp do danych karty, mogą całkowicie opróżnić konto ofiary.

Podobne ostrzeżenie wysyłał ostatnio CSIRT KNF, czyli zespół realizujący zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa, we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a w szczególności zespołami CSIRT poziomu krajowego, wspiera Operatorów Usług Kluczowych w obsłudze incydentów poważnych występujących w tych podmiotach, a także prowadzi działania mające na celu analizę pozostałych incydentów, trendów i zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zagrożenie rośnie i trzeba mieć się na baczności.

Uwaga na wiadomości z Booking.com. Nie daj się nabrać na działania oszustów

Teraz CERT Orange przestrzega użytkowników popularnego serwisu Booking.com. Pojawiają się zgłoszenia, z których wynika, że oszuści podszywają się pod hotele, które wysyłają wiadomości do użytkowników robiących w nich rezerwacje:

Jak wygląda taka wiadomość?

Zawiera link prowadzący do zewnętrznej domeny typu hxxps://dearyouhotelbapa[.]faf-ib[.]com, który przekierowuje użytkownika na stronę podszywającą się pod Booking (booking[.]confirmation-id).

W treści pojawia się informacja:

„Przypominamy, że ten krok jest niezbędny do potwierdzenia Twojej rezerwacji.” Strona końcowa wyświetla formularz do podania danych karty płatniczej.

Jak się chronić?