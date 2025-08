NASA proponuje zabawę. Stań się częścią księżycowej misji

NASA ogłosiła globalny konkurs na zaprojektowanie nowej generacji kół do pojazdów księżycowych. W ramach inicjatywy Rock and Roll Challenge uczestnicy mogą walczyć o 150 tys. dolarów, tworząc lekkie, trwałe i elastyczne systemy jezdne, które sprawdzą się w ekstremalnych warunkach Księżyca.

NASA ogłosiła międzynarodowy konkurs, w którym każdy — od inżyniera po wynalazcę-amatora — może pomóc w projektowaniu kół do przyszłych misji księżycowych. W ramach inicjatywy Rock and Roll Challenge agencja kosmiczna zaprasza do tworzenia nowej generacji kół i opon, które sprostają ekstremalnym warunkom panującym na powierzchni Księżyca.

Celem konkursu jest opracowanie lekkiego, elastycznego i trwałego systemu jezdnego, który poradzi sobie z wyzwaniami takimi jak kratery, głazy, ostre nachylenia i wyjątkowo drobny, ścierny pył księżycowy. Uczestnicy mogą walczyć o nagrody o łącznej wartości do 150 tys. dolarów, które trafią do autorów najbardziej innowacyjnych projektów spełniających kryteria techniczne NASA.

Koła przyszłości dla misji Artemis

Obecnie stosowane sztywne koła — jak przyznaje sama NASA — sprawdzają się przy wolnej jeździe i ostrożnym omijaniu przeszkód, ale zawodzą przy większych prędkościach i trudnym terenie, gdzie wymagana jest większa elastyczność i zdolność pochłaniania wstrząsów. Dlatego właśnie poszukiwane są nowe koncepcje kół, które będą jednocześnie lekkie, wytrzymałe, odporne na pył oraz zdolne do pracy przez długi czas bez potrzeby serwisowania. Takie rozwiązania mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie nie tylko na Księżycu, ale też podczas misji marsjańskich.

Konkurs jest otwarty dla uczestników z całego świata — zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Jesienią tego roku rozpocznie się etap składania szczegółowych koncepcji. Najlepsze projekty zostaną przetestowane w specjalnym środowisku symulującym warunki księżycowe, przy pomocy NASA MicroChariot Ground Test Unit (MCGTU). Prototypy będą sprawdzane m.in. pod kątem wytrzymałości przy prędkości do 24 km/h.

Na udział w wyzwaniu zdecydowało się już ponad 170 osób i zespołów z całego świata. Zgłoszenia przyjmowane są do końca 2025 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Grafika: NASA