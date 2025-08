Obserwuj nocne niebo. Niedługo rozpocznie się prawdziwy pokaz

Miłośnicy astronomii mają powód do radości, gdyż sierpień to miesiąc, w którym niebo rozświetlają liczne meteory, a największą atrakcją są oczywiście Perseidy. Ten znany od wieków rój meteorów już teraz jest aktywny, a jego maksimum przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W całej Polsce planowane są z tej okazji pikniki astronomiczne, które pozwolą obserwować zjawisko w gronie innych pasjonatów.

Perseidy: sierpniowe widowisko na niebie

Perseidy to jedno z najbardziej efektownych zjawisk astronomicznych widocznych gołym okiem. Rój ten, związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, aktywny jest każdego roku od połowy lipca do końca sierpnia. W okolicach szczytu aktywności, w dobrych warunkach, można dostrzec nawet do 100 meteorów na godzinę. Niestety, w tym roku obserwacje może utrudnić blask Księżyca, gdyż pełnia wypada zaledwie kilka dni przed maksimum Perseidów.

Meteory powstają, gdy drobiny materii kosmicznej – zwane meteoroidami – wpadają w ziemską atmosferę i spalają się, tworząc krótkie, jasne smugi światła. Perseidy charakteryzują się dużą prędkością i często zostawiają po sobie efektowne ślady. Niejednokrotnie występują w grupach, po kilkanaście w ciągu kilku minut. Ich radiant, czyli punkt, z którego pozornie wybiegają, znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza.

Do obserwacji meteorów nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wystarczy rozległy widok na niebo, najlepiej z dala od miejskich świateł. Im ciemniejsze otoczenie, tym więcej zjawisk będzie można dostrzec. Chociaż meteory zdają się rozbiegać z jednego punktu, nie należy wpatrywać się bezpośrednio w radiant – lepiej spojrzeć w okolice oddalone od niego o kilkanaście stopni.

Grafika: depositphotos.com