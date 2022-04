Kindle Paperwhite nie bez przyczyny jest najchętniej wybieranym modelem czytnika e-booków. Łączy w sobie najbardziej pożądane cechy i funkcje, a jego cena pozostaje atrakcyjna. Przez wiele lat polowanie na Kindle'a odbywało się z wykorzystaniem zagranicznych odsłon sklepu Amazon - najbliżej nam było kupować go z Niemiec. Po uruchomieniu Amazon Polska nie było aż tak atrakcyjnej oferty. Do dziś. Najnowszy model Paperwhite 5, który premierę miał we wrześniu zeszłego roku i wprowadził wiele usprawnień, o które przez lata prosili użytkownicy. Choć początkowo był w Polsce niedostępny, doczekał się teraz fantastycznej obniżki ceny. Warto skorzystać z promocji, która potrwa do 14 kwietnia. Oprócz Paperwhite 5 i Paperwhite 5 Signature Edition, możecie kupić podstawowy czytnik Kindle 10 w równie dobrej cenie.

A co za promocję przygotował polski oddział Amazon? To Kindle Paperwhite 5 za 450,99 zł. W tej cenie kupicie go w podstawowej wersji z 6,8-calowym ekranem charakteryzującej się m.in. cieńszymi ramkami, regulacją podświetlenia, 8 GB pamięci na dane i ładowaniem z wykorzystaniem portu USB-C.

W ramach wiosennej promocji na Amazon Polska, za 630,99 zł kupicie wersję Kindle Paperwhite Signature Edition wyróżniającą się 32 GB pamięci na dane, czujnikiem oświetlenia automatycznie dostosowującym podświetlenie i ładowaniem bezprzewodowym w standardzie Qi.

Czytniki Kindle w bardzo dobrej cenie na polskim Amazonie

W tej samej promocji kupicie podstawowy model czytnika Kindle za 224,99 zł. Wyposażony w 6-calowy ekran o rozdzielczości 800 x 600 pikseli posiada podświetlanie dla wygodnego czytania i 8 GB pamięci na książki. W tej cenie kupicie go w kolorze białym lub czarnym.