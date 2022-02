Aktualizacja Kindle przyniesie nowy wygląd ekranu głównego czytnika

Dzisiaj użytkownicy czytników Kindle otrzymali aktualizację oprogramowania do wersji 5.14.2. To z nią wiążą się zmiany, które zobaczymy na głównym ekranie czytnika!

Aktualizacja Kindle 5.14.2 i nowości na ekranie głównym

Jak informuje serwis Świat Czytników, po zainstalowaniu najnowszej wersji oprogramowania wielu użytkowników natychmiast zobaczy gigantyczne zmiany na ekranie głównym. Wielu, bo... sam jestem doskonałym przykładem tego, że nie do każdego trafią one natychmiast. Jak informuje w przytoczonym wpisie Robert Drózd — Amazon włącza je zdalnie po jakimś czasie, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli i wy będziecie musieli poczekać kilka dni/tygodni na ich aktywację. U niektórych ma działać prosty zabieg dodatkowego resetu czytnika. U mnie jednak, niestety, na nic się to zdało — i wciąż mam jeszcze stary widok. Od razu też dodam, że zmiany mają pojawiać się na czytnikach:

Kindle 8, Kindle 9, Kindle 10

Kindle Paperwhite 3, Kindle Paperwhite 4, Kindle Paperwhite 5

Kindle Oasis 1, Kindle Oasis 2, Kindle Oasis 3.

O ile opis aktualizacji wspomina wyłącznie o poprawkach działania czytnika, łataniu bugów i ogólnych ulepszeniach których lwia część nie zauważy, to nowy ekran po uruchomieniu czytnika będzie tym, obok czego trudno będzie przejść obojętnie. Lista czytanych obecnie książek będzie znacznie większa, dzięki czemu sprawniej będzie można się dostać do ostatnich dwudziestu (!) rozgrzebanych pozycji.

Źródło: swiatczytnikow.pl

Ponadto Robert w swoim wpisie wspomina także nowy wygląd biblioteki, znacznie zbliżony do tego jak całość prezentuje się w aplikacji mobilnej Kindle. Takowy pojawił się wraz z wersją 5.13.7 — i można na nim podejrzeć okładki książek, jeśli takowe są dostępne. Jak zwykle jednak dla nas, kupujących większości spoza Kindle Store, jest to sprawa dość kłopotliwa. Bo nawet jeżeli pliki *.mobi wgrane samodzielnie mają tak przygotowane okładki, że wyświetlają się one na zablokowanym ekranie — to nie ma żadnej gwarancji, że pojawią się także na tamtej liście. Poza widokiem siatki - istnieje też opcja powrotu do klasycznej listy. Tamta aktualizacja dodała także opcję łatwego filtrowania publikacji — możemy łatwo dostać się do treści przeczytanych, nieprzeczytanych, kolekcji, próbek, dokumentów, książek, komiksów oraz gazet/magazynów. Ponadto otrzymaliśmy także opcję ich łatwego posortowania (najnowsze, według tytułu, autora, daty publikacji).