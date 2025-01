Właśnie do sieci trafiły materiały promocyjne świeżej technologii prosto z Chin. W nich Huawei prezentuje rozwiązanie, które inni obiecują w przyszłości, a oni właściwie już. Masowa produkcja wystartuje niebawem i ucieszy fanów motoryzacji.

Robotyczne ramię zrobi to za Ciebie

Mimo że już chyba wielu z nas jest w mniejszym lub większym stopniu obyta z ideą autonomicznych pojazdów, to wciąż zadziwiają materiały pokazujące ją w akcji. Huawei zaprezentowało swoją najnowszą stację do ładowania elektryków, która dosłownie zrobi wszystko za nas.

Zaprezentowano ją w parze z sedanem Maextro S800. Jak widać w materiale, samochód ustawia się do ładowania bez pomocy jakiegokolwiek kierowcy. Po otrzymaniu polecenia ładowania, pojazd samodzielnie zaparkuje i podstawi się tak, aby ramię idealnie sięgnęło wtyczki do ładowania. Upewnia się przy tym, że nie ma żadnych przeszkód, które mogłoby uszkodzić samochód. Po ładowaniu robot się automatycznie odłącza.

Intryguje też wykorzystanie świateł do wyświetlania na drodze stanu ładowania. Pytanie tylko jak bardzo byłoby to w rzeczywistości praktyczne i czy za bardzo by nie irytowało. W materiale wygląda na dość jasne, lecz może to być oczywiście tylko kwestia promocji.

Zaprezentowane ramię, jest zamontowane na wyprodukowanej przez Huawei superszybkiej ładowarce 600kW, która teoretycznie może zapewnić 100 kWh w ciągu dziesięciu minut. Będzie ona też podobno kompatybilna z samochodami innych marek, co ma sens, lecz w takim przypadku kierowca będzie musiał samodzielnie otworzyć zatyczkę chroniącą wtyczkę. Zatem trochę mija się to z całą ideą automatyzacji. Według informacji, do których dotarł portal CarNewsChina, produkcja robotycznych ramion miałaby ruszyć w drugim kwartale bieżącego roku. Niestety nie ma jeszcze oficjalnych informacji ze strony producenta.