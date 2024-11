Mercedes odkrywa karty. Najlepszy napęd elektryczny w historii?

Chińczycy podbijają Europę swoimi tanimi autami elektrycznymi, ale wygląda na to, że europejscy producenci nie położyli jeszcze broni. Mercedes szykuje nowy model CLA, w którym zastosowany zostanie po raz pierwszy napęd elektryczny stworzony w całości przez inżynierów Mercedesa. Co więcej powstaje on na nowej uniwersalnej platformie MMA, która potrafi także wykorzystać silnik spalinowy, bo nowe CLA dostępne będzie w dwóch wersjach.

Elektryczny CLA robi wrażenie

Nowy Mercedes CLA będzie napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 200 kW (około 272 KM), z głównym napędem na tylną oś dla optymalnej trakcji i dynamiki jazdy. Dostępny będzie też model z napędem na wszystkie koła - 4MATIC wyposażony w dodatkowy silnik o mocy 80 kW (około 109 KM) na przedniej osi, który będzie aktywowany w razie potrzeby większej mocy lub trakcji. System EDU 2.0 oraz dwubiegowa skrzynia biegów zapewniają doskonałą wydajność energetyczną, która szacowana jest na 12 kWh na 100 km. Jeśli taki wynik znalazłby potwierdzenie w rzeczywistych warunkach, to będzie to najlepszy napęd na rynku.

W wersji 4MATIC zastosowano technologię Disconnect Unit (DCU), która pozwala na odłączenie przedniego silnika w celu zwiększenia efektywności. Elektryczny CLA będzie wyposażony w dwie wersje baterii: 58 kWh litowo-żelazowo-fosforanową (LFP) oraz 85 kWh z anodami z tlenku krzemu. Bateria o pojemności 85 kWh zapewnia zasięg do 750 km (WLTP). Wykorzystanie anody z tlenku krzemu, zwiększa jej gęstość energetyczną o 20% w porównaniu do tradycyjnych anod grafitowych. Dzięki architekturze 800V, ładowanie baterii jest niezwykle szybkie – dodanie 300 km zasięgu zajmuje tylko 10 minut. System zarządzania termicznego zapewnia optymalną temperaturę pracy baterii, co przekłada się na lepszą wydajność i dłuższą żywotność.

Hybrydowy CLA z technologią mild-hybrid

Oprócz wersji elektrycznej, nowy Mercedes CLA będzie dostępny również jako hybryda z technologią mild-hybrid. Hybrydowa wersja CLA będzie napędzana czterocylindrowym silnikiem benzynowym wspomaganym przez elektryczny motor o mocy 20 kW (około 27 KM). System mild-hybrid obejmuje baterię litowo-jonową 48V o pojemności 1.3 kWh, która umożliwia rekuperację energii i jazdę na prądzie przy niskich prędkościach, co zwiększa efektywność napędu. Silnik elektryczny może odzyskiwać energię podczas hamowania z mocą nawet 25 kW. Całość sparowana będzie z ośmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową i dostępna w kilku wersjach, oferując maksymalnie nawet 190 KM. Wygląda zatem, że jest to podobne rozwiązanie jak Audi MHEV-Plus w nowych modelach A5/S5.

Nowy Mercedes CLA zadebiutuje na rynku w przyszłym roku. Wiele wskazuje na to, że będzie to bardzo ważny model w ofercie Mercedesa, który zapoczątkuje nowy etap u niemieckiego producenta. Otwarte pozostaje jeszcze pytanie jak zostanie wyceniony. Wersja elektryczna z baterią LFP jeśli chce być konkurencyjna, to nie powinna być droższa niż Tesla Model 3. Ciekawie zapowiada się również hybryda, która powinna pochwalić bardzo dobrymi wynikami spalania. Więcej szczegółów poznamy zapewne bliżej premiery.