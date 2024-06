Kiedyś był najpopularniejszym antywirusem. Dziś trafia na czarną listę

Kaspersky Lab, założona w 1997 roku przez Jewgienija Kaspierskiego jest międzynarodową firmą zajmującą się cyberbezpieczeństwem. Znana jest głównie z oprogramowania antywirusowego oraz innych narzędzi ochrony komputerów, które jeszcze kilkanaście lat temu cieszyły się uznaniem ekspertów na całym świecie i to właśnie Kaspersky był synonimem słowa antywirus – nie tylko w Polsce. Firma w swoim portfolio oferuje szereg narzędzi i oprogramowania – zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw. Wśród nich znajdziemy programy antywirusowe, firewalle, narzędzia do ochrony przed phishingiem i spyware oraz rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem IT.

Kontrowersje wokół Kaspersky Lab zaczęły pojawiać się już w 2017 roku, kiedy Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zakazał używania oprogramowania oferowanego przez firmę w agencjach rządowych, obawiając się potencjalnych powiązań firmy z rosyjskim rządem i wywiadem (FSB). W odpowiedzi Kaspersky wyszło z inicjatywą nazywaną Globalna Inicjatywa Przejrzystości, której celem było przeniesienie części infrastruktury i danych klientów do Szwajcarii w celu zwiększenia zaufania do swoich produktów i procesów biznesowych​.

Źródło: Depositphotos

Kaspersky na cenzurowanym. Kraje nie chcą korzystać z oprogramowania firmy

Jednak wraz z inwazją Rosji na Ukrainę, obawy co do Kaspersky ponownie się nasiliły. Niemieckie Federalne Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) ostrzegło przed korzystaniem z oprogramowania Kaspersky, argumentując, że firma mogłaby być zmuszona do uczestnictwa w cyberatakach na cele w UE, NATO i Niemczech. Wkrótce potem włoski rząd ogłosił ograniczenia w stosowaniu rosyjskiego oprogramowania antywirusowego w sektorze publicznym​. Polski rząd już w 2022 r. wydał rekomendacje, by rządowe instytucje państwowe nie korzystały z oprogramowania oferowanego przez Kaspersky Lab. Ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są związane z bezpieczeństwem:

Po wyrażeniu 9 maja 2022 r. opinii przez Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa, rekomenduję podmiotom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa niestosowanie w systemach informacyjnych oprogramowania, którego producentem jest Kaspersky Lab z siedzibą w Moskwie (Federacja Rosyjska), na które składa się w szczególności oprogramowanie: Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky TOTAL Security oraz Kaspersky Safe Kids, ze względu na stwierdzony negatywny wpływ tego oprogramowania na bezpieczeństwo publiczne.

Choć nie podano, o jakie konkretnie zagrożenia chodzi i co zidentyfikował zespół CSIRT, zdawkowe informacji zdradzają, że jeden z modułów oprogramowania Kaspersky Lab stwarza znaczne ryzyko dla bezpieczeństwa informacji. Polska stoi na stanowisku, że Rosja przestał być wiarygodnym partnerem do jakiekolwiek współpracy, dlatego też te zalecenia są wciąż w mocy. Co ciekawe, Polska nie była pierwszym krajem, które zwracało problemy związane z oprogramowaniem rosyjskiej firmy. Wcześniej, niemiecki urząd do spraw cyberbezpieczeństwa wydał ostrzeżenie związane z użytkowaniem oprogramowania Kaspersky – mówiono wprost, że może ono być wykorzystywane do inwigilacji i przekazywania informacji rosyjskim urzędom.

Kaspersky z problemami. Zakaz sprzedaży w Stanach Zjednoczonych coraz bliżej

Teraz okazuje się, że USA idą krok dalej i zapowiadają wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży oprogramowania oferowanego przez Kaspersky Lab. Jak donosi BBC, wpisanie firmy na czarną listę sprawi, że od 29 września tego roku niedostępne będzie pobieranie aktualizacji oprogramowania, odsprzedaż i licencjonowanie produktu. Sprzedawcy i resellerzy, którzy naruszą ograniczenia, zostaną ukarani grzywnami nakładanymi przez Departament Handlu. Dodatkowo Departament umieści dwie rosyjskie i jedną brytyjską filie Kaspersky na listę firm zakazanych w USA, za rzekomą współpracę z rosyjskim wywiadem wojskowym. Kaspersky Lab już zapowiada odwołanie się od nadchodzących decyzji i nie wyklucza batalii sądowej.

Stock image from Depositphotos