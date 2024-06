Netflix House, czyli giganta otwiera sklepy centrach handlowych. Co zaoferują takie przybytki?

Netflix rusza z nową inicjatywą: Netflix House. To retailowe miejsca na mapie świata które... no właśnie, co zaoferują takie autorskie miejsca będące czymś więcej, niż tylko czasowymi pop-upami?

Netflix robi co tylko w jego mocy, by być bardziej obecnym w "realnym" świecie, nie tylko tym wirtualnym. Mając w pamięci jak zaczął się ich biznes — trudno się temu do końca dziwić. Gigant zresztą doskonale zdaje sobie sprawę z tego jaka moc drzemie we wszelkiej maści licencjonowanych gadżetach. A ponadto daje to platformie dostęp do potencjalnie nowej bazy klientów, którzy zdecydują się wykupić abonament w ich usłudze. Dlatego gigant regularnie stawia na promocję w niestandardowy sposób — otwierając np. Sklep Stranger Things.

Teraz gigant zapowiada coś zupełnie nowego: Netflix House. Pierwsze dwa takie przybytki mają pojawić się na mapie Teksasu i Pensylwanii już niebawem. A co w nich?

Netflix House: nowa inicjatywa platformy niebawem pojawi się w dwóch miastach!

Główna część biznesu Netflixa jest totalnie wirtualna. Lwia część ich produkcji nigdy nie doczeka się nawet wydań na nośnikach. Nie zmienia to jednak faktu, że firma próbując dywersyfikować swoje przychody — coraz chętniej sięga po ich nowe źródła. Tym mają być też zapowiedziane właśnie Netflix House'y.

Na ten moment nie wiemy jeszcze dokładnie jakie doświadczenia zapewni wszystkim odwiedzającym te przybytki. Wiadomo jednak, że mają się one regularnie zmieniać — i prawdopodobnie będą bazować na najmocniejszych w danym momencie markach. Albo przynajmniej markach, które Netflix chce aktualnie promować.

Więcej niż pop-up. Netflix chce mieć coś swojego na stałe

Dotychczasowe sklepy, wystawy i wszelkiej maści doświadczenia fizyczne organizowane przez Netflix były czasowe. Jedne kończyły się po kilku dniach, inne były czynne nawet przez kilkanaście/kilkadziesiąt miesięcy. Netflix jednak nigdy nie miał swojego miejsca na dłużej — więc tylko kwestią czasu było ich kolejne znikanie z map świata, niezależnie od lokalizacji. Teraz firma chce to zmienić i prawdopodobnie będzie rotować markami, gadżetami i wszelkiej maści atrakcjami — bazując na trendach, potrzebach i tym co z ich katalogu aktualnie cieszy się największym powodzeniem.

Na ten moment Netflix zapowiedział dwa takie przybytki w ogromnych centrach handlowych. Pierwszym z nich będzie Galleria Dallas w Dallas w Teksasie, drugim zaś King of Prussia Mall (w King of Prussia, w Pensylwanii). Jeżeli te inicjatywy wypalą, to prawdopodobnie Netflix będzie miał ochotę na więcej. Wtedy pozostaje nam wyczekiwać aż Polska pojawi się na mapie giganta — choć do tego jeszcze pewnie spora droga.

