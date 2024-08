GTA VI z datą premiery? Kiedy zagramy w najbardziej wyczekiwany hit ostatnich lat?

Rockstar Games i Take-Two wciąż milczą na temat GTA VI. O grze, oficjalnie, praktycznie wciąż niewiele wiemy, poza tym, co pokazano w grudniu, przy pierwszym zwiastunie. Takie zachowanie tłumaczył kilkanaście dni temu jeden z byłych pracowników studia, który pracował nad poprzednimi odsłonami serii. Mówi on wprost, że to celowe działanie. Bez względu na to, co jest udostępniane, społeczność z całego świata rozbierze te informacje na czynniki pierwsze i przeanalizuje dosłownie każdy fragment – czy to materiału wideo, wypowiedzi, czy też tekstu.

I wcale się nie dziwi, że studio milczy, gdyż to najlepsza opcja w tym momencie, by się specjalnie nie narażać na niepotrzebną krytykę i konieczność tłumaczenia się z podejmowanych decyzji na długo przed premierą. Były pracownik Rockstar stwierdza również, że ekipa znana jest z tego, że jest oszczędna w swoich komunikatach. Woli zaskoczyć graczy, niż wyłożyć wszystkie karty na stół zdradzając niemal wszystko, co będą mieli do pokazania w grze. Pytanie tylko, kiedy w końcu ją pokażą.

GTA VI jesienią 2025 r. Nie będzie dalszych opóźnień?

Choć jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że GTA VI zadebiutuje z początkiem przyszłego roku, zapał ten ostudził Strauss Zelnick, który jakiś czas temu, w rozmowach z inwestorami przy okazji podsumowań kwartalnych z dużą ostrożnością komentował i odpowiadał na pytania dotyczące GTA VI. Stwierdził natomiast, że gry możemy spodziewać się jesienią przyszłego roku. Szef Take-Two Interactive nie jest zbyt wylewny, ale dokumenty udostępnione wraz z końcem tego kwartału zdradzają, że data ta się nie zmieniła. Jesień 2025 r. to wciąż obowiązujący termin wydania Grand Theft Auto VI na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Przed nami więc przynajmniej 12 miesięcy dyskusji wokół GTA VI, która już teraz nie milknie. I nie ma się co dziwić. W końcu to najważniejsza premiera, o której mówi się od lat. Fani z całego świata czekają z wypiekami na twarzy na kolejne informacje, jednak te nie napływają. Przynajmniej oficjalnymi kanałami, gdyż zarówno studio, jak i wydawca nie prowadzą żadnej konkretnej komunikacji i nie zdradzają szczegółów związanych z tym tytułem.

Jednak społeczność nie śpi i stale dostarcza smaczków na temat najnowszej odsłony Grand Theft Auto. Na tapet wciąż brany jest jedyny oficjalny zwiastun i masa materiałów, które wyciekły na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy są analizowane i dyskutowane przez wszystkich, jak kolorystyka logo Rockstar Games pojawiające się w ostatnich sekundach zwiastuna. Fani dopatrują się w nim ukrytych znaczeń, w tym kolorów powiązanych z głównymi bohaterami, Jasonem i Lucią. Widać o wszystkim można dyskutować.

Wszystko o GTA VI. To tu znajdziecie najważniejsze informacje

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.