Kiedy warto zmienić iPhone'a?

"Wonderlust" - bo tak nazywa się wydarzenie specjalne, które odbędzie się we wtorek 12 września - przyniesie nam premierę iPhone'a 15. Najnowsze flagowce Apple z pewnością zainteresują wielu - zarówno tych, którzy z iPhonem nie mieli jeszcze styczności jak i tych, którzy myślą o przesiadce ze starszego modelu. To także powrót rozważań na temat tego, czy warto przeskoczyć z jednej generacji na drugą. Czy przejście z iPhone'a 14 na iPhone'a 15 to dobry ruch? Jeśli nie, to kiedy zdecydować się na zakup nowego iPhone'a, gdy w kieszeni wciąż mamy jeden z poprzednich modeli? Pytanie o tyle istotne, że znalezienie odpowiedzi nie jest wcale takie proste. Bo dla niektórych wymiana iPhone'a co roku nie jest jest czymś wielkim, dla innych to inwestycja powiązana z długim oszczędzaniem i odkładaniem pieniędzy.

Kiedy zmienić iPhone'a? Czy przejście z 14 na 15 to dobry pomysł?

I choć Apple bardzo by chciało, byśmy wszyscy tłumnie ruszyli do sklepów i wymienili swoje zeszłoroczne telefony na nowe, ostatnie lata pokazują, że wsparcie dla poprzednich modeli jest tak duże, że często nie ma potrzeby tego robić - pod warunkiem, że godzimy się z faktem, że posiadany telefon nie będzie posiadał najnowszych podzespołów i pod względem technicznym odstawał nieco od najnowszego sprzętu. Pod względem wydajności, nawet kupno w 2023 r. iPhone'a Xs wydaje się całkiem dobrym pomysłem - pod warunkiem, że wciąż znajdziemy go w sklepach w odpowiedniej cenie. To, w połączeniu z modelem Xr najstarszy iPhone, który otrzyma wsparcie dla tegorocznej odsłony systemu iOS. iOS 17 działać więc będzie na telefonach z 2018 r. - mowa więc o wsparciu urządzeń sprzed 5. lat - i to nie tylko od strony aktualizacji bezpieczeństwa.

O tegorocznych iPhone'ach wiemy naprawdę sporo - pozostaje kwestia weryfikacji wszystkich dotychczasowych plotek. Jeśli im wierzyć, podstawowy iPhone 15 pożegna tradycyjnego notcha, który zadebiutował wraz z modelem X. Wszystkie "piętnastki" wyposażone będą w Dynamiczną wyspę, choć technologia ProMotion nadal zarezerwowana będzie dla modeli Pro - tak jak miało to miejsce rok i dwa lata temu. Droższe i większe iPhone'y doczekają się też nowej, tytanowej obudowy i cieńszych ramek wokół ekranu.

Oprócz nowych podzespołów, dostaniemy też nowe aparaty - a największy z modeli, Pro Max (lub Ultra - w zależności od nazewnictwa) doczeka się dodatkowego obiektywu peryskopowego rozszerzającego możliwości fotograficzne. Czy to wystarcza, by przerzucić się z 14 na 15? Dla jednych będzie to wystarczające, inni wciąż będą zadowoleni z posiadanego sprzętu i poczekają na bardziej rewolucyjne zmiany.

Jak nie teraz, to kiedy? Pytamy

Z ciekawości zapytałem popularne czaty, co sądzą o zmianie iPhone'a i kiedy to zrobić najlepiej? ChatGPT przedstawił to tak:

Warto rozważyć zmianę iPhone'a, gdy obecny model jest stary, wolny, ma problemy z wydajnością lub przestał być wspierany przez aktualizacje. Decyzję warto również podjąć wtedy, gdy nowe modele oferują istotne funkcje lub technologie, które cię interesują, lub gdy obecny iPhone ma poważne uszkodzenia lub problemy techniczne. Budżet, zmieniające się potrzeby i preferencje, a także dostępność promocji to czynniki, które również mogą wpłynąć na decyzję o zmianie urządzenia. Nie zawsze konieczne jest zakupowanie najnowszego modelu, ponieważ starsze modele również mogą spełniać potrzeby użytkowników.

A co na to Bard od Google?

iPhone to solidne urządzenie, który może działać przez wiele lat. Jeśli Twój iPhone jest w dobrym stanie technicznym i nie ma problemów z wydajnością, to nie ma potrzeby wymieniać go na nowy. Jednakże, jeśli Twój iPhone jest uszkodzony, ma problemy z wydajnością lub oferuje funkcje, których potrzebujesz, możesz rozważyć jego wymianę.

iPhone 15, a może coś starszego?

I coś w tym jest. Oba czaty wskazują na istotne czynniki przemawiające za zmianą iPhone'a - niekoniecznie na najnowszy model. Jeśli aktywnie korzystacie z telefonu, który na rynku pojawił się kilka lat temu, a wciąż jest oficjalnie wspierany przez Apple i w tym roku otrzyma aktualizacją iOS 17 to bez konkretnego powodu, nie warto myśleć nad jego zmianą. Jeśli przeszkadza wam obecność notcha, odświeżanie ekranu na poziomie 60 klatek na sekundę, czy brak ekranu typu AOD, przesiadka na iPhone'a 14 Pro lub Pro Max może być dobrym pomysłem, o ile nie czekacie na najnowszy model, który można być droższy niż zeszłoroczna reprezentacja flagowców Apple.

iPhone 11

Bardziej oczywisty scenariusz to taki, w którym wymienimy kilkuletni sprzęt na nowy. Przykładowo - sam zdecydowałem się w zeszłym roku na wymianę iPhone'a 11 na iPhone'a 14 Pro. Przeskok gigantyczny - zarówno od strony samego ekranu, jak i konstrukcji urządzenia. Jeśli więc posiadacie kilkuletni sprzęt, który mimo wszystko wciąż zdaje egzamin, ale szukacie czegoś nowszego - warto rozważyć przesiadkę - ale niekoniecznie na najnowszy model. iPhone 14 Pro to wciąż telefon na lata i niewykluczone, że po premierze 15 jego cena nieco spadnie.