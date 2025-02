Kiedy premiera Nintendo Switch 2? Pracownik psuje firmie niespodziankę

Nintendo Switch 2 ma przed nami jeszcze sporo tajemnic, ale mimo wszystko coraz więcej mówi się o dacie premiery nowej konsoli Nintendo. To kiedy sprzęt trafi do sklepów?

Nintendo Switch 2 jest bez wątpienia jedną z najważniejszych premier, jakich w tym roku spodziewamy się w świecie gier. Pierwszy teaser konsoli pokazał sporo, ale Nintendo rozegrało to na tyle sprytnie, że... tak naprawdę wszyscy są głodni szczegółów. Te mają trafić do nas już za trochę ponad miesiąc. Na początku kwietnia firma planuje szczegółową prezentację urządzenia, w której wszystkie jego aspekty zostaną dokładnie omówione.

Reklama

O ile jednak wiemy, że 2. kwietnia będziemy wiedzieć więcej na temat samego sprzętu, o tyle wciąż tajemnicą pozostaje data premiery. Prawdopodobnie wtedy ją poznamy, ale były pracownik Nintendo rzuca nieco światła na temat tego, jak mogą wyglądać potencjalne plany firmy związane z wypuszczeniem konsol do sklepów.

Premiera Nintendo Switch 2: kiedy nowy sprzęt trafi do sklepów?

O dacie premiery Nintendo Switch 2 sporo plotkuje się od dawna. A spekulacje przybrały na sile po wspomnianej zapowiedzi konsoli. Wielu komentujących spodziewa się analogicznych odstępów czasowych, jakie miały miejsce w przypadku pierwszego Switcha, bo Nintendo w przeszłości lubiło działać w takich samych schematach. I z takich "obliczeń" wychodziło, że konsola ma trafić do sklepów w czerwcu.

To pokrywa się z tym co w podcaście Kit & Krysta powiedział ich rozmówca: Sean, który przedstawił się jako były pracownik Nintendo odpowiedzialny w firmie za sprzedaż. Według niego konsola trafi na półki sklepowe w okolicy połowy czerwca - tuż przed końcem roku szkolnego, czyniąc ją idealnym prezentem dla uczniów i... perfekcyjnym towarzyszem na zbliżające się wakacje. To zresztą byłby wyjątkowo wdzięczny czas dla wszystkich marketingowców, którzy mogliby w oparciu o sielankowy czas przygotować wszystkie materiały promocyjne w pierwszym rzucie. A jeśli to pokryje się z premierą Mario Kart 9, to chyba nie ma bardziej wymarzonego zestawu wyjazdowego do rywalizacji z rodziną i przyjaciółmi... nawet niekoniecznie na wyjeździe! Miejmy też nadzieję, że cena konsoli która wyciekła jakiś czas temu zostanie potwierdzona i faktycznie nie będzie spektakularnie drogo.