Microsoft znosi irytujące limity. Teraz nie musisz się już o nie martwić

Konsole Microsoft Xbox może i przegrywają z konkurencją, ale nie da się ukryć, że ich biblioteka niespecjalnie od niej odstaje. A jako, że dzisiejsze produkcje potrafią ważyć nawet 140 gigabajtów -- wielu nieustannie brakuje miejsca. Podstawowe pamięci w konsolach nie powalają -- 512 GB w najtańszym Xbox Series S budzi politowanie, a nawet 1 TB w Series X nie jest niczym spektakularnym. Dlatego gracze dość szybko rzucili się po zakupy rozszerzeń.

Dodatkowe dyski okazały się dla nich zbawieniem, ale przez te wszystkie lata trzeba było się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Nie mogły one przekraczać magicznej granicy 16 TB. I tak sprawy miały się... aż do teraz.

Microsoft znosi limit 16 TB dla konsol Xbox Series X oraz S

Limit 16 TB dla wielu był abstrakcyjnym, ale też nie brakuje użytkowników z wolniejszym dostępem do sieci, którzy lubią swoją przepastną kolekcję treści mieć zawsze pod ręką. I to właśnie z myślą o nich Microsoft znosi te limity, obchodząc je... automatycznym tworzeniem partycji. Po podłączeniu dużego dysku zewnętrznego, konsola automatycznie je tak sformatuje, by można było zrobić użytek z więcej, niż tylko 16 TB.

Warto mieć jednak na uwadze, że póki co nowa opcja jest wciąż we wczesnej wersji testowej. Jeżeli więc należycie do grona użytkowników, którzy chętnie skorzystają z powiększonych limitów, róbcie to z rozwagą, czytajcie wszystkie komunikaty i postępujcie zgodnie ze wskazówkami, by nie stracić żadnych danych. Najnowsze informacje na temat świeżutkiej funkcji czekają na oficjalnej stronie pomocy.

Grafika: Depositphotos.com