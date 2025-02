Zaczęło się od plotki, a potem pojawiła się pierwsza oficjalna zapowiedź, w której niepozorna animacja mogła skrywać potwierdzenie nowej funkcji kontrolerów. W nocy pojawiły się patenty Nintendo i wygląda na to, że rzeczywiście, gracze PC mogą się odnaleźć na Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 zachwyci graczy, oto nowa sztuczka

Kontrolerów w Nintendo Switch 2 użyjesz jak myszki na swoim komputerze? Pierwsze plotki pojawiły się jeszcze miesiąc temu, gdy jeden z użytkowników Reddita podzielił się zdjęciami krążącymi po chińskich portalach społecznościowych. Uwagę wszystkich przyciągnęło specyficzne oczko umieszczone na boku kontrolera, które do złudzenia przypominało to znane nam u spodu myszki. Od tamtej pory ludzie zaczęli eksperymentować, a plotka nabierała na sile.

Następnie oficjalny zwiastun zapowiedzi Nintendo Switch 2 również zawierał dziwnie znajomą animację. Bez tej plotki, mogłaby zostać całkowicie zignorowana, ale to w końcu Nintendo. Po kim jak po kim, ale po nich można się spodziewać tak szalonych decyzji (pamiętacie jeszcze Nintendo Labo i sterowalne samochodziki z kontrolerów?). Teraz na dobitkę pojawiły się oficjalne patenty, które zdają się stawiać kropkę nad i w kwestii możliwości nowych Joy Conów.

Jak widać na kilku przykładach grafik znajdujących się w patencie oraz wynikających z nich opisów, wszystkie znaki zdają się potwierdzać możliwość używania kontrolera jako myszki. Chociaż mamy wiele poszlak, to wciąż nie ma konkretnego dowodu, że taka funkcja trafi do ostatecznej wersji konsoli. To, że taki możliwości zostały opatentowane, nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi.

Jednakże, jeżeli okaże się to prawdą? Będzie to co najmniej ciekawe doświadczenie wypróbować Joy Cony w ten sposób. Ludzie już teraz marzą o nowej wersji miksu kompozytora muzyki, edytora grafiki i animacji sprzed ponad trzydziestu lat — Mario Paint. Chociaż mało który konsolowiec chce się przenieść na myszkę w swoich FPSach, to w kwestii gier taktycznych czy przygodowych, kto wie? Może w tym szaleństwie jest metoda.