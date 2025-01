Tak prezentuje się serial o polskich kibolach. Kibic na oficjalnym zwiastunie

Przed świętami pisałem o pierwszych doniesieniach na temat nowej, piłkarskiej produkcji Netfliksa. Piłkarskiej jednak z zupełnie innej strony, niż dotychczas, bo serial Kibic nie będzie poświęcony futbolowym osiągnięciom Messiego czy Ronaldo, a kibicowskiemu środowisku, obserwowanym z perspektywy młodego chłopaka. Netflix podzielił się dziś oficjalnym zwiastunem.

Kibic, czyli kawał mocnego i dojrzałego kina

Jak wspominałem w grudniowym tekście, serial Kibic ma garściami czerpać z takich zagadnień jak zorganizowana przestępczość w środowisku polskich kibiców, przemoc motywowana „zasadami”, czyli handel używkami w imię dbania o interesy klubu.

Źródło: Netflix

Siedemnastoletni Kuba nie potrafi się powstrzymać od pójścia tą samą drogą co jego ojciec – pseudokibic, który wyszedł z więzienia. W końcu wszyscy kibice to jedna rodzina – Netflix

Kibic to przede wszystkim historia o tym, że za pięknie brzmiącymi hasłami o jedności, przyjaźni i prawilności mogą kryć się podłe intencje. Kuba – ambitny chłopak z trudnej rodziny – musi odnaleźć balans między pseudokibicowskimi zasadami a smykałką do sportu i rywalizacji. Poniżej możecie zobaczyć oficjalną zapowiedź tego, co już niebawem zobaczymy na ekranach.

Premiera serialu Kibic została zaplanowana na 29 stycznia. Będzie to dość skondensowana dawka emocji, bo Netflix podzielił serial na zaledwie 5 odcinków. Jednym z twórców jest Łukasz Palkowski, który ma w portfolio pracą nad takimi hitami, jak Chyłka, Belfer czy Behawiorysta. Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Grzegorz Palkowski, Marta Żmuda Trzebiatowska, Wojciech Zieliński czy Karol Pocheć