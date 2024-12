Max z przytupem w nowy rok. Lista nowości na styczeń 2025

Max kończy 2024 z całkiem udaną bazą premier – w tym roku platformę wzbogaciły takie produkcje jak Pingwin, Beetlejucie Beetlejucie, Fursiosa czy Diuna: Proroctwo. Max nie zwalnia jednak tempa i w już od stycznia chce ruszyć z przytupem, zapowiadając mnóstwo ciekawych pozycji serialowych i filmowych. Oto rozkład jazdy na pierwszą połowę miesiąca.

The Pitt, 9 stycznia

Nowy rok zaczynamy na ostrym dyżurze w medycznym serialu The Pitt. Akcja produkcji oryginalnej przenosi nas do szpitala w Pittsburghu, gdzie lekarze z pierwszej linii frontu mierzą się ze skomplikowanymi problemami pacjentów. The Pitt ma wyróżniać się specyficznym formatem – każdy z 15 odcinków to jedna godzina z 15-godzinnej zmiany na oddziale ratunkowym, co ma zwiększyć emocje i dać widzom poczucie bycia częścią załogi medyków.

Nawiązanie do Ostrego dyżuru nie jest bezpodstawne. W obsadzie znalazł się bowiem Noah Wyle, który podbił serca widzów w serialu o tym samym tytule z lat 90. U jego boku wystąpią tacy aktorzy, jak Tracey Ifeachor jako Dr. Collins, Patrick Marron Ball jako Dr. Langdon, Supriya Ganesh jako Dr. Mohan oraz Fiona Dourif jako Dr. McKay.

Niewidzialny człowiek, 10 stycznia

Fani mocniejszych wrażeń powinni zwrócić uwagę na niezłą pozycję z 2020 roku, która teraz trafia do oferty Max. Niewidzialny człowiek to obsypany nagrodami thriller z Elisabeth Moss w roli głównej, która wciela się w postać Cecili Kass – kobiety straumatyzowanej toksycznym związkiem.

Po śmierci męża bohaterka zaczyna doświadczać niewytłumaczalnych zjawisk, które sprawiają, że powątpiewa w samobójczą śmierć byłego partnera. Nękana przez niewidzialnego człowieka zaczyna zastanawiać się, czy to co widzi jest rzeczywistością, czy efektem postępującego obłędu.

Pełna lista nowości w Max na pierwszą połowę stycznia

1 stycznia

Rocky

Rocky II

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Gritty Eyes

The Silent Ones

Wrecks

Fuochi

The Delay

Off-Side

Berlin Nobody

Eighth Day

2 stycznia

Mystery at the Blind Frog Ranch IV, odc. 1

Julie i Julia

I Heard the Bells

Green Book

3 stycznia

Na planie XX, odc. 52

City of Wind

Champions

Days of Happiness

Scarlet

Miss Violence

A Knight's Tale

Hellraiser

6 stycznia

Królowa Przetrwania II, odc. 1

Lamput IV, odc. 1-37

Marroned with Ed Stafford III, odc. 1

8 stycznia

Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace III, odc. 1-2

9 stycznia

Sons of Ecstasy

What a Feeling

The Pitt

10 stycznia

Married to Evil II, odc. 1-6

Biały budynek

Wielkie oczekiwania

Niewidzialny człowiek

Drzewa milczą

Babilon

Głupcy

11 stycznia

Doktor Dolittle

12 stycznia

Nadal: King of Paris

14 stycznia

Opal Hunters Red Dirt Road Trip II, odc. 1

15 stycznia

The Curious Case of ..., odc. 1

