Apple TV+ za darmo - w ten weekend nie wyjdziecie z domu

Zapowiedziana przed weekendem niespodzianka od Apple, znalazła dziś swoje potwierdzenie. Przyszły weekend - 4 i 5 stycznie, to pierwsze w historii serwisu otwarte okno dla wszystkich, na oglądanie produkcji dostępnych na Apple TV+.

Taka okazja nie trafiła się nigdy, jeśli do tej pory nie przekonaliście się do wykupienia dostępu do serwisu streamingowego z filmami i serialami Apple TV+, być może przekonacie się już w ten weekend.

Reklama

Zgodnie z informacją zamieszczoną na portalu X, zasoby serwisu Apple TV+ będą dostępne za darmo 3 i 4 stycznia. Dlaczego akurat teraz? Można powiedzieć, że to niespodzianka noworoczna, ale ja jestem skłonny podejrzewać, iż to bardziej zachęta do wykupienia później już płatnego dostępu - przynajmniej z dwóch powodów.

Bez wątpienia,- polecam też od siebie, pierwszym powodem będzie serial Silos, którego to pierwszy sezon będziecie mogli zobaczyć w całości w ten weekend i na pewno sięgnięcie po drugi. Problem w tym, że w najbliższy piątek udostępniony zostanie dopiero ósmy odcinek drugiego sezonu, a więc pozostaną Wam do obejrzenia po tym weekendzie jeszcze dwa odcinki.

Jeśli nie Silos, to drugim powodem na wykupienie później płatnego dostępu, będzie zbierający świetne recenzje serial Rozdzielenie, tu również pierwszy sezon obejrzycie w całości, a jak wsiąknięcie w tę historię, to drugi sezon udostępniony zostanie dopiero 17 stycznia, a więc trzeba będzie wykupić już dostęp do Apple TV+.

A ten nie jest tani, przynajmniej jak kupujecie w pojedynkę - trzeba tu zapłacić 34,99 zł miesięcznie. Dużo korzystniej wypada to w pakiecie, zwłaszcza w opcji rodzinnej - Apple One.

Za pakiet iCloud+, Apple TV+, Apple Music i Apple Arcade zapłacicie 39,99 zł, a w wersji rodzinnej (maksymalnie sześć osób) 49,99 zł.

Co jak nie te dwa seriale, pozycji wartych polecenia jest oczywiście dużo więcej, od siebie mogę wskazać seriale Ted Lasso, Kulawe konie, Uznany za niewinnego, Mroczna materia, The Morning Show czy Siostry na zabój - ten akurat zobaczycie w pełnych dwóch sezonach w najbliższy, darmowy weekend na Apple TV+.