Kia opublikowała właśnie nowe cenniki dla modeli Ceed oraz XCeed, w których pojawiły się zapowiadane wcześniej modele z napędem hybrydowym typu plug-in (PHEV). Okazuje się, że będą to w tej chwili najtańsze samochody z tego typu napędem dostępne w Polsce. Mimo to różnica w cenie względem konwencjonalnych silników nadal jest spora.

Najtańsza hybryda plug-in kosztuje teraz 127 990 PLN

Napęd, który trafił do samochodów Kia to już bardzo dobrze znane rozwiązanie, z którego korzysta np. Hyundai Ioniq w wersji PHEV. Jednak w jego przypadku cennik startuje od 152 300 PLN, czyli sporej kwoty jak na auto, które jest gdzieś pomiędzy segmentem C i D. Hybryda w wydaniu Kia jest wyraźnie tańsza, Ceed w wersji wyposażenia L kosztuje 127 990 PLN, co nie jest już ceną powalającą na kolana. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że mamy tutaj sześciobiegowy automat i baterie o pojemności 8,9 kWh, która pozwala przejechać ponad 50 km w trybie elektrycznym to nie wygląda to tak źle. Jednak w swoim tekście z września zeszłego roku obstawiałem, że będzie to jednak nieco niższa kwota, w okolicach 110 000 PLN.