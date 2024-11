Tak będzie wyglądała pierwsza stacja przy linii Kolei Dużych Prędkości

Centralny Port Komunikacyjny podzielił się wczoraj wizualizacją pierwszej stacji na trasie Kolei Szybkich Prędkości, która zlokalizowana będzie w Brzezinach. To 12-tysięczne miasto powiatowe, które to nie miało do tej pory żadnego połącznia kolejowego.

Ogłoszenie to jest ciekawe na wielu poziomach. To pierwsza taka wizualizacja (nie wliczając samego lotniska CPK w Baranowie) którą poznaliśmy, a związana bezpośrednio z budową Kolei Dużych Prędkości. Fakt, że mowa tu niewielkiej miejscowości, pozbawionej dotychczas jakiegokolwiek dostępu do transportu kolejowego, może świadczyć o tym, że CPK chce tu zwrócić na start szczególną uwagę opinii publicznej na to, że skorzystają na całym projekcie nie tylko większe ośrodki miejskie.

Wielką zaletą inwestycji jest to, że pozytywnie wpłynie nie tylko na życie mieszkańców tych dwóch dużych miast (Łodzi i Warszawy - przyp.red.), ale również mniejszych miejscowości. Brzeziny położone są w północno-wschodniej części województwa łódzkiego, około 20 km od Łodzi. Nowa stacja zdecydowanie poprawi powiązania komunikacyjne regionu, a dzięki Kolejom Dużych Prędkości pozwoli zaspokoić potrzeby transportowe mieszkańców tej części Polski.

W komentarzach na portalu X, gdzie CPK pokazało wizualizację stacji Brzeziny, pojawiają się opinie pełne zdziwienia z takiej lokalizacji.

Rzeczywiście wygląda to na szczere pole, ale wystarczy doczytać podlinkowany artykuł przez CPK, w którym to dowiadujemy się, że na stacji w Brzezinach będą się zatrzymywały pociągi kategorii AeroExpress relacji Warszawa – Łódź oraz pociągi RegioExpress relacji Skierniewice- Łódź i Łowicz – Łódź.

Jak łatwo się domyślić, AeroExpress to relacje lotniskowe, a RegioExpress - regionalne. Zresztą na jednej z wizualizacji widać samą stację, a tam układ czterotorowy - po środku po jednym w obu kierunkach dla KDP, a dwa przy samych peronach dla wolniejszych połączeń, właśnie lotniskowych i regionalnych.

Relacja Warszawa - Łódź (linia nr 85), to pierwszy i najważniejszy element nowej linii Kolei Dużych Prędkości, który zostanie oddany do użytku wraz z otwarciem lotniska CPK w 2032 roku. Pociągi przejadą tym odcinkiem dwa razy szybciej (przy 300-320 km/h prędkości eksploatacyjnej) niż dotychczas - około 40 minut.

To z kolei będzie element większej całości i koncepcji KDP według projektu "Y", zapowiedzianego przez premiera jeszcze w czerwcu - Premier potwierdza - CPK powstanie! Polska wielkim megalopolis:

Polska stanie się jednym wielkim megalopolis, zobaczymy to za kilka lat. W ten projekt będą włączone wszystkie duże miasta w Polsce. Sieć kolejowa, którą proponujemy, jesteśmy w fazie przygotowań i finansowania, to będą koleje, które łączą największe miasta ze stolicą i między sobą. Gęsta sieć będzie obsługiwała realne potoki pasażerów, a nie ideologiczne wymysły.

Koncepcja ta opiera się na założeniu, że siatka istniejących i nowych połączeń kolejowych, pozwoli na dotarcie ze stolicy do największych miast w mniej niż 100 minut - do Łodzi 38 minut, do Wrocławia 102 minuty, do Poznania i Gdańska 99 minut, do Torunia 100 minut, a do Białegostoku 85 minut.

Projekt „Y” będzie stanowił trzon tej koncepcji - połączy Warszawę z Łodzia, a dalej dwie odnogi poprowadzą KDP w kierunku Poznania i Wrocławia. Połączenia te będą miały łącznie 480 km, a mają zostać oddane do użytku do 2035 roku.

Źródło: Centralny Port Komunikacyjny.