Allegro ma powody do obaw? Do Polski wkracza niemiecki gigant

Czy na polskim rynku jest jeszcze miejsce dla nowych serwisów typu marketplace, a jeśli tak, to czy ktokolwiek jest w stanie konkurować na tym polu z Allegro? Cóż, Kaufland najwyraźniej jest bardzo pewny swojego nowego rozwiązania, jakim jest wirtualna platforma zakupowa, która kusić ma milionami produktów w ponad 6400 kategoriach – niemiecka sieć chce bowiem już od przyszłego miesiąca wystartować ze sklepem internetowym, przeznaczonym dla małych i średnich sprzedawców.

Kaufland Marketplace wystartuje ze specjalną ofertą dla przedsiębiorców

Kaufland postawił już na terenie Polski ponad 245 marketów, ale w rankingach popularności dalej znajduje się daleko za Lidlem czy Biedronką. Idąc drogą konkurencji, niemiecka sieć chce walczyć o portfel klienta także w przestrzeni cyfrowej, otwierając swój własny sklep internetowy typu marketplace – Kaufland chwali się, że ten będzie oferować miliony zróżnicowanych produktów w ponad 6400 kategoriach od przeszło 2 tys. sprzedawców.

Sieć w swoich sklepach stacjonarnych – oprócz produktów spożywczych – oferuje także drobne sprzęty gospodarstwa domowego, prostą elektronikę, zabawki, narzędzia czy akcesoria sportowe i to właśnie takich rzeczy spodziewać możemy się po Kaufland Marketplace. Sklep internetowy opierać będzie się na współpracy z zewnętrznymi sprzedawcami, którzy na start otrzymają trzymiesięczny okres bez prowizji.

Kupujący zaś będą mogli korzystać w wielu różnych form płatności taki jakich Blik czy zakupy ratalne, a odpowiedzialność za wysyłkę towaru będzie ponosić sprzedawca – Kaufland zajmie się zaś wsparciem posprzedażowym, dając klientom dostęp do infolinii i formularzy kontaktowych.

Polska w pierwszej czwórce prekursorów internetowego sklepu Kaufland

Kaufland Marketplace będzie też miejscem, które pozwoli wpłynąć na wody polskiego rynku sprzedawcom zza granicy. Polska od przyszłego miesiąca stanie się czwartym krajem (sklep najpierw trafił do Niemiec, a potem do Czech i na Słowację), oferującym dostęp do internetowego sklepu, otwartym także na przedsiębiorców spoza kraju – jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu, jest ich już w sumie 11 tys.

Jako firma otwarta na innowacje idziemy o krok dalej i wkrótce zaoferujemy konsumentom dostęp do szerokiej gamy produktów z różnych kategorii również w przestrzeni online, a sprzedawcom z Polski zapewnimy dostęp do atrakcyjnego, polskiego i międzynarodowego kanału dystrybucji, który otworzy im drogę do rozwoju biznesu. Jesteśmy przekonani, że rozpoznawalność i wartości naszej marki uczynią Kaufland Marketplace jedną z najpopularniejszych platform e-commerce w naszym kraju – Michał Łagunionek, prezes Kaufland Polska

Kaufland Marketplace będzie walczył o klientów nie tylko z Allegro, ale także z takim podmiotami jak Amazon czy Empik, które także cieszą się sporym zainteresowaniem polskich internautów. Dostęp do platformy będzie możliwy przez stronę internetową oraz dedykowaną aplikację mobilną niemieckiej sieci – tam klienci będą mogli nie tylko przeglądać produkty, ale też zasięgnąć informacji o zewnętrznych sprzedawcach.

Źródło: Kaufland

Premiera Kaufland Marketplace nad Wisłą została zaplanowana na 7 sierpnia. Po starcie w Polsce firma rozpocznie przygotowania do uruchomienia platformy w Austrii.

Źródło obrazka wyróżniającego: Kaufland