Karty zniżkowe do dyskontów stały się dziś już tak popularne, że wokół nich rozwinęła się cała subkultura, a programy takie jak aplikacja Biedronki są jednymi z najpopularniejszych w kraju. Ich posiadanie po prostu się opłaca - dzięki nim mamy nie tylko zniżki na wybrane produkty, ale też - dostajemy informacje o obowiązujących promocjach prosto na nasz telefon. Dodatkowo, aplikacja zawiera opcje personalizacyjne, dzięki którym możemy zyskać dodatkowe promocje, dedykowane tylko nam.

To oczywiście ma nas zachęcić do korzystania z aplikacji i udziale w programie lojalnościowym firmy. Jednocześnie - wiadomo, że nie każdy chce mieć fizyczną kartę bądź aplikację na swoim telefonie (tutaj można sprawdzić dlaczego). Czy takie osoby są odcięte od dobrych ofert w najpopularniejszym sklepie w Polsce?

Nie, ponieważ kartę Moja Biedronka możesz udostępnić znajomym

Jak opisał Przemysław Terlecki z Interia Biznes, okazuje się, że karta Moja Biedronka ma ukrytą funkcję, o której nie wie większość jej posiadaczy. Żeby skorzystać ze zniżek nie trzeba bowiem zakładać karty samemu. W tym wypadku wystarczy, że taką kartę ma ktoś z naszych znajomych bądź rodziny. Wszystko dlatego, że w tym przypadku można po prostu dodać do naszej karty aż dwie osoby, korzystając z ich numerów telefonów.

Jak to zrobić? Wszystko jest bardzo proste. Wystarczy wejść w zakładkę "profil" zlokalizowaną w rozwijanym menu w prawym górnym rogu ekranu. Tam właśnie zlokalizowana jest opcja "Wspólne Konto Moja Biedronka" gdzie możemy zaprosić wspomniane dwie osoby. Aby dodać kogoś do swojej karty wystarczy tylko wpisać numer telefonu tej osoby. Ten sam, który może ona podawać przy kasie zwykłej bądź samoobsługowej (nie ma potrzeby skanowania karty/kodu z aplikacji). To wszystko co potrzeba aby udostępnić kartę naszym znajomym.

Wiedzieliście o tym?

