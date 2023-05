Już dziś startuje nowa usługa Empik Selfpublishing. Jeśli kiedyś szukaliście sposobu na szybkie wydanie własnej książki, to może to być jeden z lepszych momentów, by to zrobić.

Empik jest jednym z najczęściej wybieranych źródeł, jeśli chodzi o zakupy książek papierowych, ebooków czy audiobooków, więc dość mało zaskakującym ruchem może być dzisiejsza premiera, ale z drugiej strony, to naprawdę spora zmiana dla wielu autorów. Oczywiście to po ich stronie nadal pozostaje kwestia przygotowania odpowiednich plików z książką, komiksem czy poradnikiem w wersji cyfrowej, ale Empik nie zamierza też pozostawiać takich osób bez opieki. Przewidziano wsparcie dla twórców w zakresie nagrywania audiobooków czy przygotowywania wersji papierowych ich tytułów dzięki dystrybucji książek drukowanych na życzenie.

Empik Selfpublishing - samodzielnie wydawaj książki, ebooki i audiobooki

W takiej sytuacji autor nie jest zmuszony do ponoszenia kosztów druku z góry i magazynowania książek, bo każdy egzemplarz powstaje tylko na życzenie klienta. Co więcej, książki będą dystrybuowane nie tylko w modelu sprzedażowym, ale także w ramach abonamentu Empik Go, więc szansa na dotarcie do potencjalnych odbiorców wzrasta. Empik dysponuje bowiem 350 tysiącami słuchaczy i czytelników w aplikacji Empik Go, a salony odwiedza nawet 10 mln osób. Po stronie autora znajduje się kwestia wyceny dzieła, ale może też on liczyć na podpowiedzi redaktorów. O tym, dlaczego (teraz) Empik podjął się uruchomienia nowej usługi, jak ona działa, jakie podejście stosuje i jakie są plany rozwoju dowiecie się z zapisu mojej rozmowy z Kubą Piotrkowiczem, Head of Empik Go, który odpowiada na najważniejsze pytania na temat Empik Selfpublishing.

Skąd decyzja o uruchomieniu Empik Selfpublishing?

Od dłuższego czasu obserwowaliśmy dynamiczny rozwój selfpublishingu. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat liczba tytułów wydanych samodzielnie przez autorów wzrosła na świecie trzycyfrowo. Nie bez znaczenia jest tu również daleko posunięta demokratyzacja twórczości: kiedyś na rynku było niewielu autorów i szerokie grono odbiorców, a dziś, kiedy każdy w zasadzie może być twórcą różnorodnych treści, są obszary, w których ta proporcja się odwróciła. Do decyzji o starcie nowe usługi skłoniła nas także rosnąca skala naszych konkursów dla twórców. Empik Go STORY i Empik Go SHORT pokazały nam, że w Polsce nie brakuje osób, które chcą pisać i mają głowy pełne pomysłów, ale może nie znalazły jak dotąd swojego miejsca na rynku wydawniczym. Może to być kwestia niszowości tematu, ale też nasycenia rynku treściami, z których nie każda ma szansę zostać wydana.

Jak szeroką pomoc zaoferuje Empik Selfpublishing autorom?

To, co nas wyróżnia to fakt, że jesteśmy platformą edukacyjną - w ramach usługi udostępniamy materiały i porady eksperckie czy usługi dodatkowe, które ułatwią twórcom pracę nad wydaniem książki, pozytywnie wpłyną na jej jakość i pozwolą uniknąć błędów. Empik nie wchodzi jednak w rolę wydawcy – z definicji pełni ją autor czy autorka, dbając samodzielnie o wszystkie kluczowe etapy w procesie wydawniczym, od kwestii twórczych i kreatywnych po redakcję, korektę czy projekt okładki, a także późniejszą promocję. Również prawa autorskie zostają przy twórcy. Natomiast my jesteśmy w tym procesie przede wszystkim dystrybutorem, który daje szansę zaistnienia nieodkrytym autorom na rynku. Usługę kierujemy do osób, które dopiero chcą zacząć pisać, jak i autorów oraz autorek gotowych książek (także tych, którzy znaleźli się ponownie w posiadaniu praw do swoich treści).

W jaki sposób autorzy mogą wydać swój pierwszy tytuł na Empik Selfpublishing?

Dołączenie do Empik Selfpublishing jest bardzo proste. Po założeniu konta na platformie i akceptacji regulaminu, twórcy i twórczynie gotowych książek mogą wgrać pliki ze swoim tytułem do panelu autora, co uruchomi proces ich publikacji. Autor może wydać swój tytuł w formie ebooka, książki papierowej (oferowanej w modelu druku na życzenie) oraz audiobooka, jeśli ma gotowe nagranie. Jeśli nie, będzie mógł odpłatnie skorzystać z takiej usługi. Mamy własne studio nagraniowe, wiedzę i duże doświadczenie w tym obszarze. Zajmujemy się treściami audio od 17 lat - co ciekawe, działaliśmy już w czasie, gdy audiobooki były tylko na płytach CD.

Tym, co jest u nas unikatowe, to szansa dotarcia do milionów odbiorców - mamy ogromną bazę klientów, czytających książki w przeróżnych formatach, i kupujących je w różnych modelach, przez abonament czy na sztuki. W skali miesiąca Empik.com odwiedza nawet 10 milionów użytkowników, a z aplikacji Empik Go korzysta niemal 350 tys. słuchaczy i czytelników miesięcznie. Jesteśmy bezpośrednim łącznikiem między odbiorcą, a autorem, a przecież zazwyczaj ten łańcuch jest bardziej złożony - po środku pojawia się też wydawca, dystrybutor i sklepy.

A teraz kwestia rozliczeń - ile kosztuje skorzystanie z platformy i kto wycenia książki wydawane w ten sposób? Czy te tytuły będą w jakiś sposób oznaczone w sklepach?

Dołączenie do Empik Selfpublishing nie wymaga żadnej opłaty - każdy może się zarejestrować i wgrać swoje tytuły. Model rozliczeniowy jest transparentny i korzystny dla autora, ale należy podkreślić, że - to na nim spoczywa też większa odpowiedzialność niż w tradycyjnym procesie wydawniczym. Autor może swobodnie decydować o cenie. Tytuły wydane przez twórców w ramach Empik Selfpublishing będą oznaczone na Empik.com i w Empik Go. Nie chcemy jednak ich i szufladkować w odrębnej kategorii czy na osobnej stronie. Pozwolimy tym treściom “walczyć” o popularność i uwagę czytelnika ć na równi ze wszystkimi innymi publikacjami dostępnymi w naszej ofercie.

Nie sposób nie pomyśleć o perspektywie powstania swego rodzaju marketplece'u łączącym autorów, twórców okładek, redaktorów i innych pracujących przy książkach.

Wraz z rozwojem platformy planujemy sukcesywnie poszerzać katalog dostępnych usług dodatkowych dostarczając twórcom przydatne narzędzia pracy, tak by w jednym miejscu mogli stworzyć książkę od A do Z. Na ten moment będziemy pełnić głównie rolę pośrednika, przekierowując twórców do odpowiednich specjalistów, informując ich jak wygląda proces i jakie są prawidła sztuki wydawniczej. Rozumiemy, że wiedza ta nie jest powszechna dostępna, a autorzy mogą potrzebować wsparcia w tym zakresie. Nie wykluczamy, że wraz ze wzrostem zainteresowania platformą i rosnącymi potrzebami twórców, rozważymy rozwój platformy o kolejne funkcjonalności, w tym np. sprzedaż usług dodatkowych w formule marketplace. W przypadku takiego rozwiązania będziemy bezpośrednio łączyć autorów z szerokim gronem usługodawców.