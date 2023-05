Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że internet na dobre zmienił to, jak podchodzimy do zakupów. co roku e-commerce notuje kolejne szczyty popularności i coraz więcej osób przekonuje się do tego typu zakupów. W sieci zostawiamy co roku miliardy złotych, więc wydawać by się mogło, że skoro zakupy w sieci istnieją od lat, to dziś firmy rozwiązały już większość trapiących tę metodę problemów, by uczynić taki proces jak najwygodniejszym i najprzyjemniejszym dla klienta.

Cóż, rzeczywistość jest nieco inna. Jak się okazuje, zakupy online wciąż potrafią frustrować i duża część kupujących nie jest zadowolona z tego, jak niektóre marki podchodzą do sprzedawania swoich produktów. To, jak wygląda dzisiejsze e-commerce zbadał jeden z gigantów tego rynku, który pomógł ukształtować współczesną, znaną nam sprzedaż przez internet, czyli Paypal.

Czego Polacy nie lubią w zakupach przez internet?

Jak wynika z badania, Polacy bardzo często kupują przez sieć. 67 proc. z nas robi to przynajmniej raz w tygodniu, a 12 proc. osób skorzystało z odroczonych płatności w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W kwestii częstotliwości zakupów online wyprzedzamy chociażby takie kraje jak Francja, Włochy, Niemcy czy Hiszpania. Co więcej, co miesiąc w ten sposób robimy zakupy średnio na kwotę 1215 zł ( również więcej niż wspomniane kraje) z czego najwięcej przez smartfona (64 proc. transakcji). Co więcej, 46 proc. osób przyznało się, że zrobiło zakup za pomocą witryny social media / platformy streamingowej w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Paypal sprawdził co sprawia, że najchętniej kupujemy przez sieć, a co - że mamy ochotę rzucić naszym smartfonem o ścianę. Jeżeli chodzi o zalety, to najbardziej cieszy nas preferowany sposób płatności, a na dalszych miejscach łatwa nawigacja i możliwość zrobienia szybkich zakupów. A co nas denerwuje? Tu taj Polacy wskazali przede wszystkim długi i skomplikowany proces płatności (46 proc. wskazań), brak zaufania do bezpieczeństwa witryny (44 proc.) i konieczność logowania się (brak opcji zakupu bez konta) (29 proc.). Co więcej - 49 proc. osób przyznało się, żę porzuciło swój wirtualny koszyk podczas zakupów online. Powody są bardzo podobne - brak preferowanej metody płatności (25 proc.), brak zaufania do bezpieczeństwa( 19 proc.) i zbyt długi czas trwania (11 proc.).

Bardzo podobnie jest w kwestii dostaw. Polacy najbardziej lubią, kiedy dostawa jest darmowa (72 proc.), a także - kiedy jest możliwość darmowego zwrotu (58 proc.). Co ciekawe na trzecim miejscu mamy zadowolenie z możliwości zamówienia online i odebrania w sklepie (51 proc.). Po stronie minusów jest tu oczywiście wysoki koszt dostawy (66 proc.), zbyt długi czas dostawy (54 proc.) i wysokie koszty zwrotów (46 proc.).

A co was wkurza w zakupach online?

Źródło: Depositphotos