Pyszne.pl w liczbach: rekordzista zamówił ponad pół tysiąca razy w rok!

Pyszne.pl co roku udostępnia swój raport Food Trendy, z którego możemy wyczytać najpopularniejsze potrawy zamawiane przez Polaków z dostawą do domu, w największych miastach w naszym kraju. Są w nim też dwie zaskakujące ciekawostki, zajrzyjmy więc do środka.

Pyszne.pl działa w Polsce już od 2010 roku, w między czasie udostępniło aplikację mobilną, zmieniło właściciela i znacznie rozszerzyło dostępność w naszym kraju. Obecnie z Pyszne.pl korzysta aż 3,5 mln użytkowników w Polsce w 1800 miejscowościach, którzy to mogą zamawiać jedzenie z dostawą do domu z aż 13 tysięcy restauracji.

Tym samym - to już wynika z raportu konkurencyjnej firmy Stava (więcej o tym w tym wpisie), Pyszne.pl jest obecnie największą w Polsce firmą świadczącą usługi dowozu posiłków. To wprawdzie szacunkowe dane, ale wynika z nich, iż Pyszne.pl zgarnęło już aż prawie 40% rynku w naszym kraju.



Dane z raportu Food Trendy 2022 są więc bardzo miarodajne i na ich podstawie możemy ocenić rzeczywiste preferencje rodaków, dotyczące zamawianych posiłków z dostawą do domu.

Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl:

Polecamy Państwa uwadze kolejną edycję raportu Food Trendów Pyszne.pl, w którym jeszcze uważniej przyjrzeliśmy się otaczającej nas rzeczywistości. Podobnie jak w poprzednich edycjach, przeanalizowaliśmy zwyczaje konsumentów, w poszukiwaniu różnic oraz podobieństw kulinarnych w największych miastach Polski, gdzie posiłki na dowóz uzupełniają codzienne menu mieszkańców.



Zacznijmy od ogólnych danych, wśród klientów Pyszne.pl jest równy rozkład płci zamawiających, z pośród których niemal połowa jest w wieku pomiędzy 18 a 34 lat. Niemal co czwarty z nich zamawia jedzenie z dostawą do domu z uwagi na brak czasu na samodzielne ich przygotowanie, a co piaty z potrzeby zaspokojenia głodu czy nieodpartej chęci skosztowania ulubionej potrawy.



Często są to zamówienia zaplanowane wspólnie z partnerem/partnerką, ale też w co piątym zamówieniu uczestniczą dzieci czy znajomi, co może świadczyć o popularności dostaw posiłków przy okazji okazjonalnych spotkań czy domówek.

Jakie to posiłki najczęściej zamawiamy? Uogólniając dane dla całego kraju, jeśli zamawiamy kuchnie włoską są to według kolejności:

Pizza margherita

Pizza capricciosa

Pizza pepperoni

W przypadku kuchni amerykańskiej:

Cheeseburger

Nuggetsy

Burger klasyczny

Kuchnia polska:

Kotlet schabowy

Pierogi ruskie

Rosół z makaronem

Chińska:

Kurczak chrupiący

Kurczak słodko-kwaśny

Sajgonki

Arabska:

Rollo kebab

Kebab w bułce

Kebab box

Z kolei TOP5 z wszystkich zamawianych posiłków w roku 2022 w całym kraju, przedstawia się następująco:

Burger Pizza Kebab Kurczak orientalny Pad Thai



Natomiast najwięcej zamówień w podziale na miejscowości składanych jest w stolicy, na drugim miejscu mamy Kraków, a podium zamyka Wrocław. Jeśli chodzi o popularność wybieranych potraw w największych miastach w Polsce, aż w czterech na pierwszym miejscu uplasował się Cheeseburger.



W przypadku cen najbardziej klasycznych potraw - Burger i Pizza, ich rozpiętość jest zauważalna w poszczególnych miastach. Najdroższe są w Warszawie, a najtańsze w Poznaniu - różnica tu wynosi odpowiednio około 4 zł i 7 zł.



Na koniec obiecane dwie ciekawostki z tego raportu, a w zasadzie cztery, ale dwie zwracają na siebie szczególną uwagę.



Mowa oczywiście o największej wartości pojedynczego zamówienia w Pyszne.pl w 2022 roku, która zamknęła się w kwocie 5 278,43 zł. Jeśli miałby to oceniać osobiście to podejrzewam - Pyszne.pl nie precyzuje tutaj czy była to firma czy pojedynczy klient, podejrzewam więc, że jest to zamówienie na jakąś spontaniczną imprezę firmową w miejsce typowego cateringu. Z kolei druga ciekawostka, a więc odnosząca się do mieszkańca Warszawy, który złożył swoje zamówienia w ciągu roku na Pyszne.pl aż ponad pół tysiąca razy - robi wrażenie.

Źródło: Pyszne.pl.

