W Plush na kartę darmowe 10 GB co miesiąc w aplikacji - to robi różnicę!

Dziwię się, że Plus nie komunikuje tej opcji szeroko - ba, nawet nie znajdziecie jej na stronach Plus na kartę, znalazłem ją dziś na stronach ich submarki - Plush na kartę.

Aktualnie jedynie Orange w ten sposób promuje swoją aplikację mobilną Mój Orange, w której za każde doładowanie w aplikacji przyznawane jest dodatkowe 10 GB transferu danych. W Plush wygląda to nieco inaczej - wymagana jest aktywacja pakietu miesięcznego, ale i tak robi to różnicę.

Plush na kartę w aplikacji mobilnej iPlus

Nie wiem od kiedy to tak działa, ale to nieistotne, ważne jest to, że jeśli wykupujecie w Plush (myślę, że w Plusie też, to ta sama aplikacja mobilna iPlus - zwyczajnie nie promują tego na stronach w marce głównej) miesięczne pakiety, warto to zrobić w aplikacji mobilnej - nic dodatkowo to nie kosztuje, a da Wam co miesiąc większy transfer danych.



I tak, za 40 zł miesięcznie dostaniecie 60 GB transferu danych w miesiącu, za 35 zł - 50 GB, za 30 zł - 40 GB, a za 25 zł - 20 GB. W ten sposób, ten ostatni pakiet to obecnie najtańsza oferta na kartę „wielkiej czwórki” i ich submarek, z takim transferem danych (nie licząc Heyah 01, ale to subskrypcja).

Oczywiście, każdy pakiet zawiera też nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz dodatkowe 10 GB na YouTube i TikToka czy darmowy transfer do Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsApp.

Jaką to różnicę robi najlepiej pokazać na przykładzie ofert na kartę w Orange, Play i T-Mobile.

Play na kartę

W najtańszym pakiecie oferty na kartę Play za 30 zł mamy 30 GB transferu danych, w Plush jest to 40 GB, za 35 zł transfer rośnie do 40 GB, ale w Plush też - do 50 GB, czyli tyle co w Play za 40 zł. Z kolei 60 GB w Play kosztuje 45 zł, a w Plush 40 zł miesięcznie.



T-Mobile na kartę

Podobne dysproporcje cenowe dostępne są w T-Mobile na kartę, z tą różnicą, że mamy tu taki sam najtańszy pakiet za 25 zł, ale zawiera 10 GB transferu danych, w Plush jest to 20 GB w tej cenie.



W pakiecie za 30 zł, jest 10 GB mniej niż w Plus, za 35 zł 10 GB mniej, a 60 GB w T-Mobile kosztuje 45 zł miesięcznie, a w Plush 40 zł.

Tak więc Plus przegonił już w pakietach ofert na kartę Play i T-Mobile, ale nieco jeszcze brakuje mu do Orange, który to również obsypuje bonusami za doładowania i korzystanie z aplikacji mobilnej, ale dużo wyższymi.

Orange na kartę

Za 31 zł miesięcznie jest to 45 GB - 15 GB z pakietu i aż 30 GB bonusu w aplikacji, w Plush 40 GB za 30 zł - 10 GB z aplikacji, 15 GB z pakietu i 15 GB bonusu za doładowanie.



Za 35 zł w Orange Free na kartę jest już 67,5 GB - 17,5 GB z pakietu i 50 GB w aplikacji, w Plush za 35 zł jest 50 GB - 10 GB w aplikacji, 25 GB z pakietu i 15 GB za doładowanie. Natomiast za 39 zł w Orange na kartę przysługuje 100 GB - 20 GB z pakietu i 80 GB z aplikacji, w Plush za 40 zł mamy 60 GB - 10 GB z aplikacji, 35 GB z pakietu i 15 GB z doładowania.

Aplikacje mobilne dla ofert na kartę

Tak więc warto korzystać z aplikacji mobilnych, zwłaszcza w Plusie i Orange, poniżej zostawiam linki do sklepów mobilnych:

