Ważna nowość na Instagramie, która uczyni platformę bardziej społecznościową już dostępna!

Jeżeli wierzyliście w to, że Meta potrafi mieć umiar w implementacji rozmaitości pomiędzy swoimi usługami... to myślę że przykład kanałów jednoznacznie pokazuje, że raczej to tak nie działa. Społecznościowa potęga garściami czerpie ze swoich rozwiązań pomiędzy platformami, chcąc ugrać jak najwięcej, przyciągnąć jak najwięcej użytkowników i... po prostu przykuć do swoich platform na możliwie jak najdłużej. Co z jednej strony nie powinno nikogo specjalnie dziwić, z drugiej zaś... czy kiedykolwiek pomyślelibyście, że Kanały to rzecz, która przyda się Instagramowi?

Kanały na Instagramie: co to takiego?

Kanały na WhatsApp to kompletna nowość, która w praktyce jest... takimi grupami na sterydach.

Kanały są jednokierunkowym narzędziem transmisji dla administratorów do wysyłania tekstu, zdjęć, filmów, naklejek i ankiet. Aby pomóc użytkownikom wybrać odpowiednie kanały do obserwowania, stworzony został specjalny katalog z możliwością wyszukiwania, w którym użytkownicy znajdą odpowiednie dla siebie kanały dotyczące ich hobby, drużyn sportowych, aktualizacji od społeczności i innych twórców. Do kanału można również przejść z linków z zaproszeniem wysyłanych w czatach, wiadomościach e-mail lub opublikowanych online. WhatsApp jednocześnie stawia na prywatność zapewniając, że kanały oferować będą usługę transmisji zapewniającą optymalną prywatność. W jaki sposób? Przedstawiciele firmy mówią o ochronie danych osobowych zarówno administratorów, jak i obserwujących. W przypadku administratora kanału jego numer telefonu i zdjęcie profilowe nie będą widoczne dla osób, które obserwują kanał. Podobnie działa to w drugą stronę - administratorzy kanałów nie będą mieli możliwości sprawdzenia danych osobowych - nie będą mieli dostępu do nich także inni obserwujący. To, kogo będziemy obserwować, ma być naszym wyborem i prywatność tego wyboru będzie przez WhatsApp zapewniona.

Jeżeli korzystaliście kiedykolwiek z Telegrama, to są to rozwiązania, które znajcie od lat. Tamtejsze kanały mają się dobrze od lat, regularnie przyciągając do siebie tysiące zainteresowanych. Najczęściej są to miejsca gromadzące miłośników konkretnych tematów, by łatwiej było im docierać do szerszego grona publiczności. Wiele też w tym botów, ot, jak chociażby tych informujących o najlepszych promocjach. Wierzę, że kwestią czasu jest, nim w WhatsApp i Instagramie doczekamy się analogicznych treści — to wyłącznie kwestia czasu.

Kanały na Instagramie: teraz dostępne dla każdego

Kanały na Instagramie to rzecz, która zadebiutowała w Indiach oraz Brazylii kilka miesięcy temu. Tamtejsi użytkownicy mogli na spokojnie testować funkcje, zaś twórcy platformy mieli czas by ją dopracować przed puszczeniem dalej w świat. Ale najwyraźniej ten moment właśnie nadszedł, bo Meta zdecydowała się udostępnić funkcję globalnie.

Biorąc pod uwagę rozmach Instagrama i tamtejszej społeczności — o sukces tamtejszych kanałów jestem raczej spokojny. Popularni twórcy otrzymują tym samym nowe narzędzie komunikacji z fanami i miłośnikami ich projektów, ci drudzy będą mogli sprawdzić co w trawie piszczy. Z czasem, kto wie, może będą mogli pobierać opłaty za dostęp do nowych narzędzi (jak teraz ma to miejsce w przypadku Twittera) — i biznes się kręci!

Kanały trafiają już do użytkowników na całym świecie — ale jak to zwykle bywa, robią to falami. Dlatego jeżeli jeszcze nie macie dostępu do nowej funkcji u siebie, to spokojnie. Prawdopodobnie jest to wyłącznie kwestią czasu...

