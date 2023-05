Chatbot to nowa moda. Sztuczna inteligencja jest już wszędzie

Od jakiegoś czasu sztuczna inteligencja zalewa nas dosłownie z każdej strony. Od eksplozji popularności ChatGPT dosłownie każdy chce mieć swojego własnego chatbota — i Microsoft wprowadził Bing AI, Google ruszyło z Bardem, a swojego chatbota ma nawet Snapchat, co wywołało mnóstwo słusznych kontrowersji.

Jak się okazuje, teraz do tego jakże zacnego grona dołącza TikTok. Chińska aplikacja z vertical video ogłosiła, że rozpoczyna testy swojego własnego chatbota, który nazywa się Tako. Asystent napędzany sztuczną inteligencją będzie znajdował się po prawej stronie interfejsu aplikacji. Po dotknięciu ikony chatbota użytkownicy będą mogli zadawać Tako różne pytania dotyczące filmu, który właśnie obejrzeli, albo nawet odkrywać nowe treści, prosząc o rekomendacje. Jest to więc nowa metoda karmienia algorytmu.

Tako jeszcze nie jest najmądrzejszy, ale ma się to zmienić

TikTok przyznał, że aktualna wersja bota nie jest publicznie dostępna w wielu krajach — testy trwają na wybranych rynkach, w tym na Filipinach. Co bardziej interesujące, według informacji TikTok korzysta z nieznanego zewnętrznego rozwiązania sztucznej inteligencji, którego chińska aplikacja dostosował do swoich potrzeb i zamiarów. Technologia AI nie należy ani do TikToka, ani do firmy macierzystej, czyli ByteDance.

TikTok zaznacza również, że Tako jest dopiero eksperymentem na wczesnym etapie, więc chatbot może się mylić i mówić bzdury. Czy to deklaracja, która ma zapobiec ewentualnym absurdom, które miały miejsce we wcześniej wspomnianym My AI na Snapchacie? Niewykluczone. Firma jednocześnie przyznaje, że wszystkie rozmowy z Tako będą monitorowane „w celach bezpieczeństwa i poprawienia wrażeń użytkowników”. Warto mieć to na uwadze, zanim zaczniecie rozmowę z tiktokowym chatbotem.

