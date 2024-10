Już od dziś zmiany w Disney+. Sprawdź, ile musisz dopłacić

W sierpniu informowaliśmy o jesiennych podwyżkach abonamentu Disney+ i ten moment właśnie nastał. Od dziś w życiu wchodzą dwa nowe plany – będzie drożej i taniej zarazem, bo nowi klienci mogą skorzystać z tańszego pakietu z treściami w gorzej jakości, ale obecni posiadacze subskrypcji za 37,99 zł – chcący zachować dotychczasowe benefity – będą musieli dołożyć do interesu kilkanaście złotych więcej.

Dwa nowe pakiety w Disney+

Gdy Disney+ debiutował na polskim rynku w 2022 roku, cena miesięcznej subskrypcji wynosiła 28,99 zł. W grudniu ubiegłego roku cena wzrosła do 37,99 zł miesięcznie, a niedawno gigant VOD podniósł ceny w USA, co zwiastowało złe wiadomości także dla klientów znad Wisły. Dziś Disney potwierdził oficjalnie wejście w życie dwóch nowych pakietów Standard oraz Premium. Co zawierają?

Pakiet Standard:

Jakość wideo: Full HD 1080p

Jednoczesne oglądanie na dwóch urządzeniach

Pobieranie treści

Dźwięk: Maks. 5.1

Cena:

29,99 zł/mięs.

299,90 zł/rok

Pakiet Premium:

Jakość wideo: 4K UHD/HDR

Jednoczesne oglądanie na czterech urządzeniach

Pobieranie treści

Dźwięk: Maks. Dolby Atmos

Cena:

49,99 zł/mies

499,90 zł/rok

Zmiany oznaczają, że obecni klienci, chcący zachować najwyższą jakość odtwarzanych filmów i seriali, będą musieli płacić miesięcznie o 12 zł więcej. Niestety tym razem nie ma już żadnych promocji na start i taryfy ulgowej. Disney zapowiedział, że niebawem klienci otrzymają specjalne wiadomości z informacją dotyczącą akceptacji nowych planów – w sieci próżno szukać jednak entuzjastycznych komentarzy. Internauci szumnie zapowiadają rezygnację z abonamentu, wytykając gigantowi zbyt wysokie ceny.

Źródło: Disney

Jeśli jednak chcecie kontynuować przygodę z Disney+ i wypatrujecie nadchodzących nowości, to zerknijcie na naszą rozpiskę październikowych premier.

Stock image from Depositphotos