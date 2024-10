Disney+ na październik. Wśród premier szykują się przynajmniej dwa hity

Październik w Disney+ to premiery dla fanów różnych gatunków. W halloweenowy nastrój wprawią widzów nowe odcinki serialu z uniwersum Marvela „To zawsze Agatha”, które pojawiają się na platformie co tydzień, by zakończyć finałem w Halloween. Poza tym dostaniemy trzymający w napięciu film „Wstrzymaj oddech” z gwiazdorską obsadą oraz nowy serial spod ręki Ryana Murphy’ego.