Zwiastun filmu Kontrola bezpieczeństwa

Okres okołoświąteczny to czas premier filmów pośrednio związanych z tą porą w roku. W Polsce mamy kolejną część Listów do M., a w serwisach VOD pojawiają się inne tytuły, czasami tylko luźno powiązane z tematyką świąteczną. Netflix zamierza chyba powtórzyć sukces "Szklanej pułapki" i tym razem przygotowuje dla nas thriller. Już 13 grudnia na platformie pojawi się film Kontrola bezpieczeństwa (ang. Carry-On), w którym w główne role wcielają się Jason Bateman znany chociażby z serialu Ozark oraz Targon Egerton, którego możecie kojarzyć z dobrze ocenianego Tetrisa.

Akcje filmu ma miejsce na lotnisku, a nasz główny bohater jest kontrolerem bezpieczeństwa. W drodze szantażu zostanie poproszony aby przepuścił jedną, bardzo niebezpieczną walizkę. Ethan będzie musiał podjąć decyzję, czy jest gotowy zaryzykować życiem kilkuset pasażerów samolotu, aby uratować swoją partnerkę. Fabuła wydaje się więc prosta jak budowa cepa, ale wydaje mi się, że Netflix nie odkrył wszystkich kart w zwiastunie i być może zaskoczy nas jakiś plot-twist.

Z pewnością gdy tylko tytuł ten pojawi się na platformie za niespełna 2 miesiące to obejrzymy go dla was i pomożemy podjąć decyzję czy warto poświęcić dwie godziny aby go obejrzeć. Biorąc pod uwagę parę głównych aktorów, wydaje mi się, że warto zaryzykować.