Hit na skalę Barbie? Nowy film o popularnej zabawce

View-Master to kultowa zabawka stereoskopowa wprowadzona na rynek przez Sawyer's Photographic Services w 1939 roku. Zabawka składała się z dysku zawierającego małe, przezroczyste kolorowe zdjęcia na filmie, a dzięki zasadom widzenia obuocznego tworzyła iluzję obrazu trójwymiarowego. Użytkownicy patrzyli przez urządzenie, które działało jak miniaturowy projektor slajdów, aby zobaczyć każde zdjęcie w formacie stereoskopowym 3D. Ten prosty, ale genialny mechanizm uczynił z View-Mastera ulubioną zabawkę edukacyjną i rozrywkową, osiągającą szczyt popularności w latach 50. i 60. XX wieku. Popularność zabawki polegała na jej zdolności do ożywiania odległych miejsc i tematów edukacyjnych w żywych kolorach, co sprawiło, że była obecna w domach, szkołach, a nawet wśród kolekcjonerów.

View-Master - nowy film o zabawce Mattel na wzór Barbie

Zapowiedź filmu o zabawce View-Master, realizowanego przez Sony Pictures i Escape Artists, wywołała niemałe zainteresowanie. Chociaż szczegóły fabuły pozostają na razie w tajemnicy, to co już wiemy o filmie, wskazuje na przygodową produkcję, która ma oddać ducha ciekawości i odkrywania, który uczynił z View-Mastera niezwykle popularny gadżet. Według zapowiedzi, projekt obiecuje przenieść esencję zabawki do nowego pokolenia, łącząc widowiskowe efekty wizualne z wciągającą opowieścią. Nadchodzący film wpisuje się w szerszy trend przenoszenia ukochanych zabawek i gier na duży ekran, bo nie brakuje przecież tytułów związanych z innymi markami należącymi do firmy Mattel.

Produkcja, nadzorowana przez Sony Pictures i Escape Artists, ma w swoim składzie szeroki zespół kreatywny, który ma rozumieć historyczne znaczenie zabawki i celuje w unowocześnienie gadżetu w oczach widzów oraz młodszych odbiorców. Wytwórnie mają na swoim koncie udane i ciekawie skonstruowane projekty filmowe, co pozwalać sądzić, że film o View-Masterze nie będzie wyjątkiem. Planowane jest odwołanie się do bogatej kulturowej nostalgii związanej z View-Masterem i film ma na celu zaoferowanie czegoś zarówno dla starych fanów, jak i nowych, dorastających odbiorców.

"View-Master inspirował pokolenia do wyruszania w nieograniczone przygody, oferując skarbnicę możliwości opowiadania historii dla nadchodzącego filmu. Jesteśmy podekscytowani współpracą z Sony Pictures Entertainment i Toddem Blackiem z Escape Artists, aby ożywić tę markę od Mattel. Ich kreatywność i doświadczenie filmowe tworzą podstawę do wprowadzenia nowoczesnego podejścia do tej uwielbianej zabawki dla publiczności na całym świecie." powiedział Robbie Brenner, prezes Mattel Films. Natomiast Todd Black z Escape Artists dodał: "View-Master od dawna jest oknem na cuda tego świata, rozpalając wyobraźnię dzieci i dorosłych. Współpraca z Robbie Brenner i Mattel Films daje nam szansę uhonorowania tego dziedzictwa, jednocześnie tworząc całkowicie nową przygodę dla dzisiejszej publiczności. Nie możemy się doczekać, aby przenieść na wielki ekran doświadczenia odkrywania, jakie daje ta ceniona zabawka."

Mattel posiada obszerne portfolio popularnych zabawek

Jeśli mowa o ikonicznych zabawkach, Mattel, firma, która od połowy lat 90. posiada markę View-Master, stoi za wieloma największymi sukcesami w tym sektorze. Założona w 1945 roku, Mattel nieustannie przewodzi w branży zabawkarskiej, wprowadzając na rynek jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Do najbardziej udanych kreacji firmy należą Barbie i Hot Wheels, dwie linie, które nie tylko zdominowały przemysł, ale także rozszerzyły się na różne formy mediów, w tym filmy, seriale telewizyjne i gry wideo. Barbie, na przykład, przekształciła się z lalki w globalną ikonę, inspirując nawet dzieci. Hot Wheels, z kolei, zyskujące popularność dzięki ekscytującym torom i samochodom, również zdobyły serca dzieci, inspirując serię filmów i gier pełnych akcji, które pojawiają się na najnowsze konsole cały czas.