Bunt robotów od Netfliksa. Gwiazdy Stranger Things i Marvela w widowiskowym filmie sci-fi

Gigant VOD ponownie sięga po Millie Bobbie Brown, która stosunkowo niedawno wcieliła się w główną rolę baśniowej księżniczki w netfliksowym filmie Dama. Tym razem młoda gwiazda pojawi się w zupełnie innym gatunku u boku aktora znanego fanom uniwersum Marvela. Duet zmierzy się z buntem robotów w dystopijnej produkcji sci-fi.

Nowa komedia akcji od twórców największych hitów Marvela

The Electric State to dzieło twórców odpowiedzialnych za takie hity jak Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Avengers: Wojna bez granic czy The Gray Man. Film przenosi widza do świata zniszczonego rewolucją robotów i będzie balansować między filmem akcji a komedią. Bazuje na powieści graficznej pod tym samym tytułem autorstwa Simona Stålenhaga. Film właśnie dziś otrzymał oficjalną zapowiedź.

Główną rolę w The Electric State odgrywa Millie Bobby Brown, a towarzyszyć będzie jej Chris Pratt, pokochany przez widzów za świetne odegranie postaci Starlorda w marvelowskich Strażnikach Galaktyki. Produkcja w reżyserii Anthony'ego i Joe Russo opowiada historię osieroconej nastolatki, która wyrusza przez amerykański Zachód w towarzystwie zawadiackiego przemytnika i robota inspirowanego kreskówkami – celem podróży jest odnalezienie zaginionego brata. Możemy spodziewać się widowiskowych scen akcji rodem z hollywoodzkich blockbusterów i masy familijnego humoru.

Obok Millie Bobby Brown i Chrisa Pratta na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito i Stanley Tucci. Na premierę filmu będziemy musieli jednak trochę poczekać. The Electric State pojawi się bowiem na Netflix dopiero 14 marca.