Już od dziś można składać PIT – warto pamiętać o tej zmianie

Pamiętaj, że w tym roku po raz pierwszy można rozliczyć PIT nową metodą – smartfon to jedyne, czego potrzebujesz.

Od dziś możliwe jest składanie rozliczeń PIT za 2024 rok, które warto załatwić jak najszybciej, bo im sprawniej uporamy się z formalnościami, tym szybciej zobaczymy ewentualny zwrot podatku na swoich kontach. W tym roku po raz pierwszy możemy dokonać rozliczenia przez rządową aplikację.

Nowa metoda rozliczania PIT-u

Czas na złożenie rozliczenia podatkowego za 2024 rok rozpoczyna się właśnie dziś i potrwa do 30 kwietnia. Formalności możecie klasycznie dokonać w urządzenie i stronie e-Urzędu Skarbowego, albo po raz pierwszy w historii rozliczyć się z państwem przy pomocy aplikacji mobilnej.

O apce e-US pisał kilka tygodni temu Grzegorz, podkreślając w swoim tekście, że można przy jej pomocy opłacić mandaty i zająć się różnego rodzaju płatnościami: za podatki dochodowe, od czynności cywilnoprawnych czy daninę solidarnościową. Wszystko to za pomocą przelewu lub – w wybranych przypadkach – BLIKA, dzięki czemu e-US staje się rozwiązaniem na miarę XXI wieku.

Najważniejsze jest jednak to, że możemy złożyć tam e-Deklarację PIT – teraz to już dosłownie kwestia kilku kliknięć, pod warunkiem że jesteście poprawnie zalogowani, na przykład przy pomocy mObywatela (proces aktywacji aplikacji również znajdziecie w podlinkowanym tekście Grzegorza).

W tym roku wprowadziliśmy kolejne udogodnienie w postaci aplikacji mobilnej. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom podatników, sprawiając, że rozliczenie podatków jest nie tylko proste, ale również szybkie i wygodne – Małgorzata Krok, wiceminister finansów i wiceszefowa KAS

Rozliczenie podatku dochodowego za 2024 r. W aplikacji e-Urząd Skarbowy – jak to zrobić

Proces rozliczania PIT-u przez aplikację jest bardzo prosty. Po zalogowaniu się do aplikacji e-US od razu zostaniemy przywitani kafelkiem zachęcającym do przeglądu wstępnie wypełnionego rozliczenia. Rolą podatnika jest sprawdzenie, czy wszystkie dane zostały poprawnie wypełnione i ewentualne poprawienie nieaktualnych informacji, a następnie przesłanie rozliczenia. Użytkownicy aplikacji nie muszą każdorazowo uwierzytelniać się z poziomu platformy login.gov.pl, by korzystać z usługi Twój e-PIT.

Osoby, na kontach których zgromadziła się nadpłata, będą mogły liczyć na zwrot podatku w terminie do 45 dni, jednak warto podkreślić, że średni czas jest znacznie krótszy i zazwyczaj oscyluje w granicach dwóch tygodni. Ci, którzy muszą wywiązać się z opłat, mogą dokonać tego przy pomocy BLIK-a.

Warto też pamiętać o przysługujących ulgach. Formularz w aplikacji e-US będzie automatycznie uzupełniony między innymi o ulgę na dzieci i ulgę dla młodych jeśli podatnik korzystał z niej w 2023 roku.

Będą także uzupełnione o ulgę dla pracujących seniorów, ulgę na powrót oraz ulgę ma rodzin wielodzietnych, jeśli tylko ta ulga została uwzględniona w formularzu podatkowym, nadesłanym przez pracodawcę. W innym wypadku trzeba tę ulgę uwzględnić samemu – Małgorzata Krok

Pamiętajcie, że jeśli nie złożycie samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2024 r., to z upływem 30 kwietna zostanie ono automatycznie zaakceptowane – PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań, ale jako ostatni będziecie mogli jednak liczyć na zwrot podatku.

Stock image from Depositphotos