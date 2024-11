Asseco odkrywa karty. Polska firma podbija świat

Niedawno w Madrycie odbyła się konferencja zorganizowana przez grupę Asseco, podczas której została omówiona aktualna pozycja firmy, oraz plany na najbliższą przyszłość. Sama lokalizacja wydarzenia nie była przypadkowa, gdyż od lat działają na tamtejszym rynku za pośrednictwem hiszpańskiej spółki Necomplus, będącej częścią Asseco South Eastern Europe.

Grupa Asseco jest federacją spółek działających w 62 krajach na całym świecie. Na czele Grupy stoi Asseco Poland, będące jednym z najważniejszych podmiotów z branży cyfryzacji w Polsce. Początki ekspansji międzynarodowej sięgają 2004 roku, kiedy spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych, a pozyskane środki zainwestowała na rynkach Europy Centralnej. Następnie Asseco Group rozwijało działalność w Europie Zachodniej, Południowo-Wschodniej i Skandynawii. W 2010 Grupa rozpoczęła pracę w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, co miało związek z akwizycją Grupy Formula Systems. Kolejne lata to wejście m.in. na rynki w Afryce i krajach portugalskojęzycznych.

Konferencja składała się z wielu bardzo krótkich wystąpień (około 25 minut każde), podczas których wysoko postawione osoby opowiadały o projektach, w których najczęściej same był zaangażowane. Niektóre z prezentacji skupiały się głównie na finansach, inne na aspektach technologicznych, a były też takie, które łączyły oba te wątki. Niestety, ze względu na ograniczenie czasowe, najczęściej podawano ogólny zarys planów, bez wchodzenia w szczególny techniczne.

Technologie Asseco w każdym sklepie

Asseco pokazało kilka technologii, które w jakimś stopniu mogą mieć wpływ na codzienność wielu osób. Jednym z takich projektów jest "Digital Shelf Calculation", która w przyszłości może stać się standardem w sklepach. Zastosowanie technologii rozpoznawania obrazu pozwala na automatyczne sprawdzanie, czy towar na półkach jest odpowiednio ułożony, a ceny są właściwie wyeksponowane i czy zostały zaktualizowane. Aplikacja pomaga handlowcom poprzez sugestie dotyczące ekspozycji produktów oraz zamawiania brakującego asortymentu, co znacząco zwiększa efektywność operacyjną. Wystarczy skierować obiektyw aparatu na półkę sklepową. Dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym i mogą być odczytywane na urządzeniach mobilnych, co pozwala na szybkie działanie podczas wizyt w sklepie.

Obecnie cały świat mówi o sztucznej inteligencji. W Grupie Asseco implementujemy AI do rozwiązań oferowanych naszym klientom, ale też stale szukamy nowych pomysłów na wykorzystanie tej technologii. Realizowane przez nas projekty są przykładem tego, że istnieje wiele obszarów, w których AI może przynieść wymierne korzyści. Rozwiązania, które spotykają się z dobrym odbiorem na rynkach lokalnych są następnie oferowane firmom w innych krajach. Współpraca spółek z Grupy Asseco, wymiana wiedzy i doświadczeń sprawiają, że nasze oprogramowanie wspiera organizacje w 62 państwach na 6 kontynentach, z czego jesteśmy ogromnie dumni

– mówi Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Dla branży handlowej to rozwiązanie jest ogromnym krokiem naprzód. W tradycyjnym modelu handlu detalicznego analiza półek i zarządzanie ekspozycją były czasochłonne, a ich dokładność zależała od czynnika ludzkiego. Dzięki zastosowaniu AI, Asseco umożliwia bardziej precyzyjne i efektywne monitorowanie stanu magazynowego i ułożenia produktów, co z kolei pozwala na lepszą obsługę klienta i wyższe wskaźniki sprzedaży.

Rewolucja w służbie zdrowia

Jednym z najpoważniejszych problemów naszej służby zdrowia są rezerwacje terminów, na które pacjenci nie przychodzą bez ich wcześniejszego zwolnienia. To tworzy kolejki i sytuacje, gdzie z kilkunastu umówionych pacjentów danego dnia przyjdzie zaledwie kilku. Asseco postanowiło rozwiązać ten palący problem, jednak ich rozwiązanie funkcjonuje głównie za naszą południową granicą.

Asseco Central Europe zrealizowało na Słowacji ambitny projekt stworzenia rządowego systemu zdrowotnego w pełni opartego na technologii chmurowej. System ten zintegrował 36 regionalnych urzędów zdrowia publicznego z platformą centralną, co umożliwia obywatelom dostęp do usług zdrowotnych na poziomie krajowym. Projekt obejmuje 15 modułów dedykowanych zdrowiu publicznemu, w tym nadzorowi epidemiologicznemu, ochronie radiologicznej oraz higienie. Całością zarządza asystent AI w postaci voice i chatbota. Dostęp do platformy obejmuje aplikację mobilną, stronę www, oraz numer obsługi klienta. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można zarówno umówić, jak i odwołać wizytę u specjalisty, co z korzyścią wpływa na tamtejsze kolejki i terminy.

Sztuczna inteligencja pozwala usprawnić wykonywanie wielu zadań, eliminować błędy czy usuwać wąskie gardła. Nie musi to oznaczać rewolucyjnych zmian w organizacji. Inteligentne algorytmy warto wykorzystać w pierwszej kolejności do optymalizacji poszczególnych procesów biznesowych. Może to być np. usprawnienie pracy z dokumentami elektronicznymi albo poprawa wydajności handlowców w sektorze retail

-tłumaczy Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu Asseco Enterprise Solutions.

System chmurowy dla zdrowia publicznego jest istotnym przykładem cyfryzacji sektora zdrowotnego i wzorem dla innych państw. Dzięki integracji na poziomie krajowym, dostęp do danych medycznych i rejestrów pacjentów jest uproszczony, a infrastruktura chmurowa zapewnia elastyczność i wysoką dostępność. Dla służby zdrowia oznacza to nowy poziom jakości obsługi pacjentów, a dla sektora publicznego możliwość lepszego zarządzania danymi i świadczenia usług zdrowotnych.

Wirtualny doradca prawny

Instytucje finansowe w Europie muszą się już stosować do aktu DORA, który stosunkowo niedawno wszedł w życie. Rozporządzenie poniekąd wymusza na bankach zaostrzenie swoich procedur bezpieczeństwa i zapewnienia odporności operacyjnej, co oznacza, że instytucje te muszą być przygotowane na różne rodzaje zakłóceń i ataków.

Wymaga to od banków weryfikacji czy spełniają one wymogi nowej regulacji, co wiąże się z dużymi nakładami pracy. Aplikacja DORA.ai, wykorzystująca generatywną sztuczną inteligencję, pomaga bankom spółdzielczym w ustrukturyzowany sposób zweryfikować lukę pomiędzy wewnętrzną dokumentacją, a wymaganiami regulatora. Podstawą działania aplikacji DORA.ai są dokumenty banku analizowane przez silnik AI pod kontem zapisów potwierdzających spełnienie wymogów regulacyjnych.

W efekcie otrzymujemy zminimalizowany wpływ nowych regulacji na obciążenie pracowników instytucji finansowych i przyspieszenie procesu zgodności z regulacjami, co w sektorze finansowym jest niezwykle istotne, gdyż finalnie chodzi o bezpieczeństwo pieniędzy wszystkich klientów.

Inteligentne usługi płatnicze

Hiszpańska spółka Necomplus, będąca częścią Asseco South Eastern Europe, rozwija innowacyjne rozwiązania dla sektora płatności. Smart Payments to projekt, w którym wykorzystywane są chatboty i wirtualni asystenci wspierający procesy płatnicze na każdym etapie. Gotowe modele językowe, które są wykorzystywane w rozwiązaniu, pozwalają firmom na oszczędność czasu i zasobów.

Necomplus koncentruje się na dostosowaniu usług do potrzeb klienta, co pozytywnie wpływa na doświadczenie użytkownika końcowego. Smart Payments to kolejny przykład na to, jak AI może wspierać rozwój technologii płatniczych, minimalizując konieczność ręcznego nadzoru i umożliwiając firmom lepsze dopasowanie usług do potrzeb swoich klientów.

Coraz bardziej agresywne i spersonalizowane rekomendacje

Z danych podanych przez Asseco wynika, że aż 71% internautów oczekuje od strony personalizacji. Jednym z rozwiązań tego zapotrzebowania może być zastosowanie generatywnej AI. Rozwiązanie AI Recommender od Things Solver, innej spółki z grupy Asseco, umożliwia dynamiczne personalizowanie ofert dla klientów. Dzięki temu firmy mogą tworzyć kampanie marketingowe w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców, a także generować rekomendacje produktów, które znacząco zwiększają konwersję.

Kluczowe funkcje AI Recommender obejmują segmentację klientów, udostępnianie dynamicznych treści oraz możliwość cross-sellingu. Technologia ta nie tylko zwiększa wskaźnik konwersji, ale także buduje zaangażowanie klientów, co w dzisiejszym świecie cyfrowym ma ogromne znaczenie dla wielu firm.