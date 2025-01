Aplikacja e-US już dostępna. Co oferuje i czy warto instalować?

Jeśli narzekacie na małą liczbę aplikacji do kontaktu z e-administracją w Polsce, Urząd Skarbowy udostępnił dziś własną: e-US, do pobrania z Google Play i App Store.

Po aplikacji mObywatel, mZUS, eDO App i e-Paragony, w moim telefonie znalazła się kolejna aplikacja: e-US (e-Urząd Skarbowy), więc w tym wpisie będziecie mogli sprawdzić, czy w ogóle warto ją zainstalować w kontekście Waszego korzystania z usług skarbowych i kontaktowania się z fiskusem.

Szef KAS Marcin Łoboda:

Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy jest kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji usług KAS. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom podatników. Ułatwiamy im załatwienie większości spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Dzięki aplikacji będą mieli e-Urząd Skarbowy zawsze pod ręką.

Logowanie do aplikacji e-US

Zacznijmy jednak od początku. Aplikację e-US pobierzecie już teraz z mobilnych sklepów: Google Play i App Store, a zalogować się do niej możecie wszystkimi tymi sposobami, które dostępna są przy logowaniu - na przykład na stronie mObywatel.gov.pl.

Tak więc najprościej,- przynajmniej z założenia, będzie skorzystanie tu z logowania przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel. Przyznam szczerze, że dużo lepiej rozwiązano to w aplikacji mobiWAWA, gdzie przy logowaniu odsyłani jesteśmy bezpośrednio do aplikacji mObywatel, tam potwierdzamy i załatwione.

W przypadku e-US, trzeba skopiować kod logowania i wkleić go ręcznie w aplikacji mObywatel. Jakby tego było mało - to na niewiele się zdaje, wracamy do tego samego okna w e-US i nic się nie dzieje. Trzeba się cofnąć i dopiero po kilkukrotnym odświeżeniu, aplikacja załapuje wcześniejsze zalogowanie w mObywatel.

Na szczęście we wcześniejszym kroku, można było nadać swój PIN w aplikacji i włączyć logowanie biometryczne, które być może wykluczy podobne problemy w przyszłości.

Dostępne usługi w aplikacji e-US

Aplikacja e-US przyda się przede wszystkim osobom, które składają do Urzędu Skarbowego różnego rodzaju dokumenty czy deklaracje oraz opłacają podatki.

Podobnie, jeśli było dla Was utrudnieniem korzystanie z usługi Twój e-PIT z poziomu strony internetowej US, teraz będziecie mieli to dostępne z poziomu aplikacji mobilnej (aczkolwiek i tak jesteśmy w tym celu przekierowywani do strony www), łącznie ze sprawdzeniem zwrotów z podatku rocznego.

Z kolei usługa Mandaty, to już powielenie tej dostępnej w aplikacji mObywatel, chociaż w e-US, będziecie mogli je opłacić.

Składanie dokumentów do Urzędu Skarbowego

Jakie dokumenty będzie można składać z poziomu aplikacji mobilnej e-US? Jest to między innymi wniosek o otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o wysokości dochodu, o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej czy dokument „Czynny żal”.

Składanie e-Deklaracji do Urzędu Skarbowego

Jeśli chodzi o e-Deklaracje, możemy złożyć z poziomu aplikacji e-US chyba wszystkie rodzaje PIT-ów, czyli związanych z podatkami od osób fizycznych, CIT-ów dla osób prawnych czy VAT-ów od towarów i usług.

Płatności online do Urzędu Skarbowego

W przypadku płatności, możemy w aplikacji uregulować wspomniane mandaty, podatki dochodowe, od czynności cywilnoprawnych czy daninę solidarnościową.

Co ważne, jeśli chodzi o podatki PIT, CIT i VAT, te możemy uregulować BLIKIEM lub przelewem, pozostałe daniny tylko przelewem. Aczkolwiek od każdej z tych metod płatności, pobierana jest taka sama opłata transakcyjna - 0,12 zł.

Oczywiście, w samej aplikacji uzyskamy dostęp do wszystkich wysłanych i otrzymanych dokumentów z Urzędu Skarbowego czy do historii płatności. Możemy też podejrzeć swoje rozliczenia podatkowe - począwszy od 1 stycznia 2021 dla transakcji rozliczonych i bez ograniczeń czasowych dla nierozliczonych transakcji.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

Stock Image from Depositphotos.