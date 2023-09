Nowy kwiatek z LEGO to zestaw idealny dla graczy. Cena wcale nie zwala z nóg!

Seria Botanical to strzał w dziesiątkę — a połączenie tego ze światem Mario to doskonała sprawa!

Mam wielką słabość do klocków LEGO — przede wszystkim dlatego, że składanie ich jest dla mnie naprawdę relaksujące i przyjemne. W większości zestawów problem pojawia się jednak w momencie, kiedy już go złożę — na starość marzy mi się duży dom z jednym pokojem przeznaczonym tylko na klocki, ale póki tak nie jest, to trzeba sobie jakoś radzić. W związku z tym staram się ograniczać wyłącznie do zestawów, które fajnie wpasują się w wystrój mieszkania.

Z tego względu idealne są zestawy z serii Botanical — bukiet kwiatów, małe sukulenty czy bonsai to świetne uzupełnienie mieszkania i idealne kwiaty — poza tym, że są piękne, to nie muszę się obawiać, że zapomnę o ich podlaniu. Teraz LEGO zdecydowało się na połączenie kwiatów ze światem Mario, czego efektem jest zestaw, który kupię z wielką przyjemnością.

Kwiatek Pirania z Mario w formie klocków LEGO? Tak, poproszę!

Warto zaznaczyć, że zestaw LEGO Super Mario Kwiatek Pirania (71426) to ruchoma figurka. Zestaw pozwoli nam odtworzyć charakterystyczne cechy rośliny i ustawić jej głowę, paszczę, łodygę i liście. Po ustawieniu jej w rurze do zbudowania stworzymy zabawną ozdobę naszego domu, którą dodatkowo możemy ustawiać we własnym zakresie — lecz nie ma tutaj funkcji cyfrowych. Jak zawsze, w pudełku i w aplikacji LEGO Builder znajdują się przejrzyste instrukcje budowania, więc każdy sobie z tym zestawem poradzi bez żadnych kłopotów.

Kwiatek Pirania, który jest połączeniem LEGO i Super Mario, ma 23 cm wysokości, 11 cm szerokości i 17 cm głębokości. Do tego składa się z 540 elementów. Zestaw będzie dostępny w sprzedaży od 6 listopada tego roku i został wyceniony na 299,99 zł, co nie jest wcale aż tak wysoką kwotą, ani jak na klocki LEGO, ani jak na serię Botanical, ani jak (szczególnie) na zestawy powstałe przy współpracy z Super Mario. Co o tym myślicie?

Źródło, grafika wyróżniająca: LEGO