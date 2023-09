Klocki Lego z butelek PET wcale nie są ekologiczne, Duńczycy porzucają pomysł

Lego nie chce pozorowanych działań

Jak wszyscy miłośnicy popularnych klocków Lego wiedzą, wykonane są one z plastiku. Nie jest to jednak pierwszy lepszy plastik, a materiał bazujący na oleju, który pozwala tworzyć wymyślne kształty z gładkimi ściankami i idealnym dopasowaniem. Niestety wytworzenie tego materiału wymaga przetwarzania ropy, co owocuje emisją CO2. Europejskie firmy dążą jednak w ostatnich latach do obniżenia swojego negatywnego wpływu na środowisko i nie inaczej jest w przypadku duńskiego producenta zabawek. Lego zainwestowało już ponad 1,2 mld USD w inicjatywy związane ze zrównoważonym prowadzeniem biznesu, a do 2032 roku chce ograniczyć swoją emisję CO2 o 37%.

Jednym z pomysłów było wykorzystanie plastiku z popularnych plastikowych butelek typu PET. Inżynierowie Lego przetestowali ponad 250 różnych materiałów bazujących na tym surowcu, a także setki innych plastików, które nadawały się do tworzenia klocków. Wybrano jeden najbardziej obiecujący, którego dostawcą była amerykańska firma spełniająca wyśrubowane wymogi Duńczyków. Z butelki o pojemności 1 litra dało się podobno uzyskać nawet 10 popularnych klocków w rozmiarze 2x4. Testy przebiegły pozytywnie, zabawki miały odpowiednią jakość i wytrzymałość i zapowiadały się obiecująco. Jednak po 2 latach testów firma zarzuca pomysł, argumentując to faktem, że tak naprawdę nie daje on żadnych korzyści dla środowiska. Lego nie zagłębia się w dokładną analizę powodów takiego stanu rzeczy, ale można wnioskować, że transport odpowiedniego plastiku z USA do Danii nie pozostaje tutaj bez wpływu.

Źródło: LEGO

W zamian Lego szuka innych materiałów, w tym "zielonego" metanolu, innych rodzajów plastiku odzyskiwanego w procesie recyklingu czy bio-polipropylenu, czyli biologicznego plastiku, który używany jest obecnie do produkcji klocków przedstawiających liście lub drzewa, a także innych akcesoriów. Póki co jednak większość klocków powstaje z dobrze znanego materiału, który tak bardzo potrafi dać się we znaki naszym bosym stopom ;-).

źródło: CBSNews