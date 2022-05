Konia z rzędem temu, kto połapie się we wszystkich modelach marki. 11S, 11 Pro, 11 Pro 5G, 11 Pro+ 5G – to jak na razie zaprezentowane modele z serii 11. Już jutro będziemy mieli kolejne dwa – 11T Pro+ i 11T Pro. Dla utrudnienia – prezentacja odbędzie się w Chinach, więc finalnie nie wiadomo, pod jaką nazwą te smartfony trafią do Europy i Polski. Nie jest bowiem wykluczone, że nie poznamy ich jako urządzenia Redmi ale wylądują w naszym kraju jako POCO…

Niezależnie jednak od marki, która będzie je sygnowała, smartfony z kilku powodów wydają się godne zainteresowania.

Na razie poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących mocniejszego modelu z plusem. Wiadomo już, że będzie go napędzać procesor MediaTek Dimensity 8100+. Wersja bez plusa, czyli słabsza, w testach syntetycznych wypada na poziomie Snapdragona 8 Gen 1 i pokonuje Snapdragona 888. Do tego jest o wiele bardziej energooszczędna. Na działanie nikt nie powinien więc narzekać.

Kolejną cechą telefonu określanego mianem „premium” w klasie średniej będzie standard Bluetooth 5.3. To jedno z pierwszych urządzeń na rynku obsługujących tę technologię – główną zaletą mają być mniejsze opóźnienia, co docenią przede wszystkim gracze. Xiaomi wypuści również nowe Redmi Buds, dostosowane do tej technologii.

Pamięć RAM to LPDDR5, a wewnętrzna UFS 3.1. Układ obsłuży Wi-Fi 6E.

Smartfon będzie miał wejście mini-jack na słuchawki. Moduł kamery zostanie zamknięty w metalowej ramie i stylistycznie nawiązywać będzie do serii Xiaomi 12. Obiektyw główny będzie miał 64 MP.

Producent tym razem zrezygnował z panelu AMOLED na rzecz LCD. Dzięki temu będzie w stanie zaoferować wyższe odświeżanie, które w tym przypadku ma wynosić 144 Hz, i lepszą wrażliwość na dotyk, co znów jest ukłonem w stronę graczy.

Wyświetlacz obsługuje Dolby Vision i może automatycznie dostosowywać temperaturę kolorów w oparciu o oświetlenie otoczenia.

Z pewnością zastosowanie panelu LCD zamiast AMOLED korzystnie wpłynie również na cenę telefonu. Tą poznamy już jutro.

Razem z nowymi smartfonami Xiaomi ma pokazać też kolejną generację opaski Mi Band.

źródło