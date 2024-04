Te filmy i seriale trzeba zobaczyć - soczyste w tym tygodniu

Civil War

W niedalekiej przyszłości, skorumpowany prezydent Ameryki wzywa obywateli do walki przeciwko sojuszowi z Florydy oraz siłom Zachodu - Teksasu i Kalifornii. Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku, a w epicentrum dramatycznych wydarzeń leży Waszyngton. Fotografka wojenna Lee wraz z grupą dziennikarzy podąża w kierunku stolicy, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej niebezpiecznej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie. Mimo początkowej niechęci Lee staje się mentorką dla Jessie.

Od 12 kwietnia w kinach. Pokazy przedpremierowe od 11 kwietnia

Fallout

Adaptacja jednej z najbardziej kultowych serii gier wideo wszech czasów. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym Los Angeles, gdzie ludzie, 200 lat po zagładzie nuklearnej, próbują przetrwać w luksusowych podziemnych bunkrach, chroniąc się przed promieniowaniem, mutantami i bandytami. Bohaterowie muszą się odnaleźć w skomplikowanym i brutalnym świecie, w którym przetrwanie jest priorytetem. Lucy, pełna optymizmu mieszkanka schronu, zostaje wystawiona na próbę, gdy musi opuścić bezpieczne schronienie, aby ratować swojego ojca. Maximus, młody żołnierz w frakcji Brotherhood of Steel, dąży do przywrócenia prawa i porządku na opustoszałych terenach za wszelką cenę. Ghul, moralnie dwuznaczny łowca nagród, przechowuje w sobie 200-letnią historię postnuklearnego świata.

Od 11 kwietnia na Amazon Prime Video

Perfect Days

W najnowszym filmie Wendersa poznajemy Hirayamę, samotnego sześćdziesięciolatka, który codziennie sprząta toalety w Shibuyi. Mimo pozornej prozaiczności swojej pracy, Hirayama ma nietypowe zainteresowania. Uwielbia czytać dobrą literaturę, słuchać muzyki z lat 60. i 70. oraz fotografować podczas przerw w pracy. Jego archiwum zdjęć jest jego prywatną kolekcją artystyczną. Hirayama pielęgnuje także kolekcję sadzonek drzew, które znajduje i troskliwie opiekuje się nimi. Mimo że życie jako miejski samotnik wydaje się być jego świadomym wyborem, celebracja codzienności sprawia, że Hirayama jest szczęśliwym człowiekiem, kochającym świat i ludzi.

Od 12 kwietnia w kinach

The Greatest Hits

Harriet, odkrywając, że niektóre piosenki przenoszą ją w czasie, doświadcza znaczenia sztuki naśladującej życie. Jej podróż w czasie, dzięki muzyce, pozwala jej na nowo przeżywać romantyczne wspomnienia o byłym chłopaku, co zbiega się z nowo narodzonym uczuciem w teraźniejszości. Kobieta przemierza hipnotyczne połączenie muzyki i wspomnień, zastanawiając się, czy zmiana przeszłości byłaby słusznym posunięciem.

Od 12 kwietnia na Disney+

Franklin

W grudniu 1776 roku, w trakcie trwania wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin, już wtedy światowej sławy naukowiec i dyplomata, znany głównie dzięki swoim eksperymentom z elektrycznością, podejmuje niezwykle ważną tajną misję do Francji. Jego zadaniem jest przekonanie Francuzów do udzielenia pomocy militarnej i finansowej dla amerykańskich rebeliantów w walce przeciwko brytyjskiej dominacji. Franklin, będący jednym z głównych architektów niepodległości Stanów Zjednoczonych, musi wykorzystać swoją charyzmę, inteligencję i dyplomację, aby przekonać francuskich sojuszników do wsparcia amerykańskiej sprawy.

Od 12 kwietnia na Apple TV+

Iwájú

Współpraca pomiędzy Walt Disney Animation Studios a afrykańskim producentem komiksów i animacji, Kugali, zaowocowała serialem osadzonym w futurystycznym Lagos, Nigerii. Bohaterami są Tola, młoda dziewczyna z ekskluzywnej wyspy dla bogaczy, oraz jej technicznie uzdolniony przyjaciel, Kole. Razem odkrywają uroki i tajemnice swoich światów. Twórcy zapraszają widzów na wyjątkową podróż do krainy "Iwájú", inspirowanej duchem Lagos, pełną genialnych ujęć, efektów i technologicznych niespodzianek. Równocześnie z premierą serialu, na platformie pojawia się dokument "Iwájú: A Day Ahead" przedstawiający historię założycieli Kugali, którzy spełnili marzenie o tworzeniu oryginalnego serialu animowanego we współpracy z Walt Disney Animation Studios.

Od 10 kwietnia na Disney+

NASA: kosmiczne innowacje

National Geographic prezentuje sześcioodcinkowy serial "NASA: Kosmiczne Innowacje", który zabiera widzów za kulisy jednego z wiodących innowatorów w dziedzinie technologii. Poznajemy najwybitniejszych pracowników i odkrywamy magię, jaka dzieje się za murami ośrodków badawczych NASA: tunele aerodynamiczne, laboratoria w stanie zerowej grawitacji, najnowszy sprzęt i najlepiej wykształceni specjaliści.

Emisja programu na National Geographic w czwartki od 11 kwietnia o godzinie 21:00.