Strajki w Hollywood wstrzymały i zmieniły wiele projektów, a były też takie, które zostały wręcz anulowane przez ciągnącą się przerwę w pracach. Dotyczy to także wielu produkcji Disney'a i należących do firmy marek, w tym Marvela, który szykuje kilka wyczekiwanych nowości na najbliższe miesiące i lata. Wśród nich jest "Daredevil: Born Again", czyli nowy sezon historii o superbohaterze, którego widzowie pokochali dzięki... serialom Netfliksa.

Seriale Marvela z Netfliksa powędrował na Disney+, a później do MCU

Przypomnijmy, że Daredevil był jedną z kilku postaci Marvela, które doczekały się własnych seriali właśnie na platformie konkurenta Disney. W czasach, gdy Disney+ nie istniało, firma sprzedała prawa do tych bohaterów i to Netflix rozwijał własne mini-uniwersum "The Defenders", w skład których wchodzili Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist. Każdy z bohaterów posiadał własny serial, nakręcono również wspólny projekt The Defenders", a w tym samym świecie rozgrywała się także akcja "Punishera".

Po uruchomieniu Disney+, firma zdecydowała nie tylko nie przedłużać żadnych kooperacji z Netfliksem, ale odkupione zostały nawet wspomniane wyżej seriale, które najpierw istniały obok MCU. W pewnym momencie widzowie zauważyli jednak zmianę, ponieważ seriale te podpisano nagle jako część Marvel Cinematic Universe i jasne stało się, że musi to wynikać z faktu angażu poszczególnych aktorów do seriali powstających dla Disney+.

Wielkie powroty w Daredevil: Born Again

Vincent D'Onofrio wrócił na ekrany jako Kingpin - można go było zobaczyć w "Hawkeye" w 2021 roku, a ostatnio wystąpił w mini-serii "Echo". Charlie Cox ponownie wcielił się w Matta Murdocka w "Spider-Man: Bez drogi do domu", co potwierdziło jego powrót do roli, a później zagrał Daredevila w "She-Hulk" i "Echo". Do pewnego momentu nie było jednak jasne, czy i kto jeszcze ze starej ekipy zagra swoje role ponownie, ale fani domagali się, by w obsadzie "Daredevil: Born Again" znaleźli się także pozostali ulubieńcy.

Kiedy ogłaszano nowy sezon serialu z Daredevilem, wyglądało na to, że oprócz głównego bohatera i jego przeciwnika, Disney postawi na nowe twarze. Po strajkach, gdy doszło do zmiany showrunnerów i reżysera, a także do zmian w kierownictwie wewnątrz Disney'a, zdecydowano, że na ekranach znów zobaczymy Deborę Ann Woll jako Karen Page i Eldena Hensona jako Franklina "Foggy'ego" Nelsona. Na tym nie koniec, bo w ostatnich dniach potwierdzono także kolejnych bohaterów.

Zdjęcie z planu "Daredevil: Born Again" ujawniło, że to Jon Bernthal przywdzieje charakterystyczny strój Punishera, a dziś wiemy, że Ayelet Zurer zagra żonę Wilsona Fiska (Kingpina), czyli Vanessę Fisk. Wygląda więc na to, że główna część obsady i wszyscy ulubieni bohaterowie z poprzednich sezonów ponownie zawitają na ekranach, co zapewni nie tylko ciągłość historii względem seriali początkowo dostępnych na Netfliksie, ale także otworzy szansę na dołączenie wymienionych aktorów do przyszłych projektów MCU.

Seriale i filmy Marvela w 2024 roku

Jeszcze w tym roku na ekranach kin zagości "Deadpool & Wolverine", czyli pierwszy film z kategorii wiekowej R w ramach MCU, który jednocześnie wprowadzi do uniwersum mutantów, w tym jednego z X-Menów. Kogo jeszcze zobaczymy z dotychczasowych produkcji? Odpowiedź na to pytanie dostaniemy w dniu premiery, bo twórcy trzymają karty bardzo blisko siebie. Oprócz wymienianego "Echo", z nowych seriali MCU w 2024 roku zadebiutuje także "Agatha: Darkhold Diaries". Warto dodać, że Sony (posiadające własne uniwersum, ale łączone na różne sposoby z MCU) również planuje filmy z bohaterami Marvela: "Kraven Łowca" wyjdzie 30 sierpnia, a 8 listopada zobaczymy "Venoma 3".